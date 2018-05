Lazukić otišao u Atenu: Ako se ne vrati dobit će potjernicu

Njemu nije zabranjeno napuštanje zemlje. Međutim, ukoliko se ne bude odazivao na pozive iz tužilaštva i suda, riskira da za njim bude raspisana potjernica, pa čak i da mu bude određen pritvor, ispričao je izvor blizak Lazukiću za srpski Kurir. Naime, muž pjevačice Nataše Bekvalac (37), IT stručnjak i poduzetnik Luka Lazukić (37) otišao je u Grčku i napustio Srbiju, iako će tužilaštvo vjerojatno podići optužnicu protiv njega za obiteljsko nasilje nakon što su ga saslušali.

Foto: Screenshot Kurir

- On nema namjeru kriti se i vratit će se. Zna da ga čeka suđenje - istaknuo je izvor za Kurir koji tvrdi da je Lazukić iz Beograda otišao motorom u Atenu kako bi se sklonio na neko vrijeme dok se 'ne stiša bura'. Kaže da je poduzetnik u tijeku sa svim događanjima jer ga prijatelji i obitelj obavještavaju.

- Svima je podijelio zadatke. Prijateljica koordinira odvjetnike i njegovu majku Borku Lazukić koja je Lukin glavni savjetnik za neuropsihijatrijsku i psihološku analizu Bekvalac - objasnio je izvor. Odvjetnici pjevačice bi trebali danas ili sutra predati Lazukiću osobne stvari koje će preuzeti njegov prijatelj.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Nataša je prije desetak dana izbacila Lukine stvari iz stana. Tada je angažirala transportno preduzeće koje je sve njegove stvari odnijelo kod njegovih roditelja na Novi Beograd. Oni nisu željeli primiti ništa, pa su stvari vraćene kod Nataše. Ona nije imala kud pa će danas ili sutra njeni odvjetnici sve što mu je ostalo dati njegovom prijatelju, koga je Luka zadužio da ih preuzme - ispričao izvor blizak Lazukiću.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Kurir tvrdi da se Lazukić nakon saslušanja vratio starom načinu životu i nedavno je kupio opremu za motor u vrijednosti 500.000 dinara (oko 31.000 kuna). Pokušali su doći poduzetnika kako bi komentirao cijelu situaciju, ali nije odgovarao na poruke i pozive. Pjevačica i dalje odbija javno govoriti o cijelom slučaju, no njezin otac Dragoljub Bekvalac je komentirao sve.

- Ustao je mamuran, rekao joj da je ku*va. Udario ju je šakom u lice, čupao za kosu, dva ili tri puta je pala i na pod. Šutirao ju je nogom u ranu od carskog reza - ispričao je šokirani otac srpske pjevačice u televizijskom gostovanju.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Bekvalac je pobjegla u sobu u kojoj je spavala njihova jednomjesečna kći Katja. Ujutro se probudio i pokušao ju poljubiti kao da se ništa nije dogodilo, a ona je okrenula glavu. Tada se počeo pakirati i prijetiti da će otići.

- On je postao drugi čovjek nakon rođenja kćeri, stalno je ponavljao da je nakon toga njegovo mjesto u Natašinom životu postalo manje bitno - izjavio je Dragoljub. Bekvalac je podnijela zahtjev za razvod te traži skrbništvo nad djevojčicom. Srpski mediji već danima izvještavaju o incidentu, a u jednu od emisija, telefonski se javila Natašina majka Mira. Ispričala je kako je zet od početka bio bezobrazan.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- On je manipulator, beogradski luzer koji ide od djevojke do djevojke. Moja kći je zaljubljive prirode i to je priznala. Luka pije alkohol i to znam, a što se tiče ekonomskog maltretiranja, ostavio je bez auta i bez novčića. Odvojio je cijelu obitelj, prijatelje i suradnike od Nataše - govorila je bijesna majka pretučene pjevačice.