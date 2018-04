Prebio je Natašu jer je našla poruke ljubavnice iz Zagreba?

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (37) i njezin suprug Luka Lazukić (37) jučer su dali iskaz Prvom osnovnom javnom tužiteljstvu u Beogradu zbog nasilja u obitelji. Prema optužnici, Lazukić je 14. travnja ujutro Bekvalac u njezinom stanu nanio lakše tjelesne ozljede.

Prvi na sud je stigao IT stručnjak Lazukić u pratnji odvjetnika. Bio je vidno uzrujan i neraspoložen za novinarska pitanja. Navodno je zatražio osiguranje jer se bojao da mu ne naudi ljutiti otac pjevačice Dragoljub Bekvalac, no on se ipak nije pojavio.

Foto: Zoran Ilić

Njegov iskaz trajao je oko dva sata. Lazukić je negirao optužbe, a tvrdio je i da ga je Nataša lažno prijavila. Rekao je da je nije šutirao i tukao, ali nije porekao da je došlo do sukoba između njih dvoje, pišu srpske Novosti.

Prema iskazu IT stručnjaka, koji je angažirao čak pet odvjetnika, Nataša nije bila kod kuće kad je navečer izlazio pa joj je SMS-om javio da izlazi na piće. Vratio se oko četiri sata ujutro i, kako tvrdi, zaspao u drugoj sobi. Ona ga je navodno ubrzo počela buditi lupajući ga po ruci. Luka tvrdi da je pjevačica bila pijana, a vrijeđala ga je i govorila mu da će ga ubiti.

Foto: Zoran Ilić

Navodno mu je u mobitelu pronašla poruke koje su je uzrujale pa ga je počela tući. Lazukić je istaknuo da Natašu, kao ni bivšu suprugu, nikad nije udario, pišu Novosti.

Ujutro je navodno došao kod roditelja po kćer iz prvog braka. Tada je čuo informaciju da je pretukao Natašu, a policija je ubrzo došla po njega.

Foto: Zoran Ilić

Također tvrdi da se Nataša nakon porođaja čudno ponašala. Jednom se rasjekla nožem po ruci što je navodno vidjela i kućna pomoćnica. Zbog situacije je, kako je rekao, trenutno na tabletama za smirenje i tvrdi da nije nasilnik.

Foto: Zoran Ilić

Novosadska barbika, kako je srpski mediji zovu, na sud je stigla sa svojim timom odvjetnika i dadiljom te također nije davala nikakve izjave novinarima. Namjerno je zakasnila kako bi, tvrde srpski mediji, izbjegla susret s Lukom. Bila je uzrujana, a pojavila se u nesvakidašnjem izdanju, bez šminke na licu i u tenisicama. U jednom je trenutku do nje dotrčala nećakinja Petra, kćer njezine sestre Kristine. Nakratko su se zagrlile, a djevojčica je zaplakala.

Natašino 'mučno' saslušanje trajalo je oko četiri sata, a iskaz je dala i Katjina dadilja, pišu Novosti. Pjevačica je navodno cijelo vrijeme plakala, a rekla je da se u supruga zaljubila još dok je bila u prethodnom braku, zbog čega se i razvela.

Foto: Zoran Ilić

Rekla je da ju je Luka ubrzo nakon vjenčanja počeo psihički maltretirati. Ponižavao je njezine prijatelje i nju jer je pjevačica, a utjecao je i na njezino odvajanje od obitelji, te je sumnjao da je u vezi s prijateljem.

Nataša je također te večeri izašla na piće. Tvrdi da je zaspala i probudila se oko pola pet kako bi pripremila hranu za dvomjesečnu bebu. Zatim je vidjela Luku kako spava u dnevnoj sobi. Htjela ga je pitati zašto je ujutro došao kući i zašto je pio i vozio motor. Nije ga uspjela nježno probuditi, kako tvrdi, pa je pogledala njegov mobitel i našla SMS-ove od više žena.

Foto: Zoran Ilić

S jednom je navodno redovno komunicirao. Ona mu je slala fotografije, a navodno je našla i poruke od djevojke koja piše da joj Luka nedostaje i da jedva čeka da dođe u Zagreb.

Kada se probudio, rekla mu je da se srami, a on ju je nazvao kurvom. Vrijeđali su se, a kad mu je Nataša odgovorila ‘Mama ti je kurva’, on ju je udario šakom u glavu. Pala je na pod, uhvatio ju je za kosu i nekoliko puta udario. Nogom ju je udario i u ožiljak od carskog reza, a ona je cijelo vrijeme vrištala.

Nataša tvrdi da je gotovo puzeći došla do mobitela, uzela ključeve od auta i nazvala sestru i prijatelja koji joj se nisu javili. Kad se vratila u stan, Lazukić je navodno ponovno spavao, a probudila se i dadilja Jovana kojoj nije bilo jasno što se događa. Rekla joj je da ju je Luka pretukao, a ona joj je savjetovala da ide kod liječnika. Negirala je da je te noći pila alkohol i da se ranije samoranjavala.

Dance to express not to impress❤ A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Aug 27, 2017 at 12:39am PDT

Pročitajte još i ovo! U ovom svijetu možete spavati s omiljenom porno glumicom.