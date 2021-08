Glumica Danijela Štajnfeld (37) optužila je glumca Branislava Lečića (65) za silovanje, no nedavno je više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je kaznenu prijavu. Danijela je potom podnijela prigovor koji je na sudu odbijen kao neosnovan, prenosi Telegraf.

Odbijanjem prigovora potvrđeno je da nema osnovi o kaznenom djelu silovanja, te je Branislav oslobođen svih optužbi.

Slučaj je pokrenut početkom godine nakon što je Danijela istupila u javnost sa mučnom pričom iz 2012. godine. Tvrdi da ju je Lečić izveo iz Beograda automobilom, te da nije znala gdje se nalazi.

- On je mene te noći, na moje moljenje i plakanje i na moje 'ne', odveo nekud gdje ja nisam znala gdje sam, gdje ja nisam mogla izaći iz tog prostora. To je bilo izvan Beograda, negdje na obroncima Beograda, ja ne znam gdje je to bilo, usred noći... I tamo me je mučio, i tamo me je silovao. Ja sam neprestano govorila 'ne', dok god sam mogla - ispričala je Danijela za Insajder.

Osim što je glumica krenula otvoreno zagovarati prava žrtava seksualnog nasilja, a tom tematikom bavi se i njen režiserski debi "Zacijeli me" iz 2020. godine.

Nakon Danijele, u javnost je istupila i Merima Isaković (62) koja tvrdi da ju je Lečić silovao kad je imala samo 18 godina.