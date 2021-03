Srpski glumac Branislav Lečić (65), kojeg je kolegica Danijela Štajnfeld (37) optužila za silovanje, snimio je videozapis u kojem se obratio javnosti, ali i samoj glumici nakon teških optužbi na njegov račun. U njemu demantira sve optužbe i napise, no snimka koju je u medije pustila glumica definitivno mu ne ide u prilog, a velika većina kolega i javnosti okrenula mu je leđa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lečić je ubrzo nakon skandala koji je potresao regiju 'nestao' iz podjele predstave 'Kad su cvetale tikve' Beogradskog dramskog kazališta, i to na zahtjev ansambla, koji s njim nije želio dijeliti pozornicu.

Glumac će danas tijekom dana policiji dati izjavu u prisustvu javnog tužitelja povodom tvrdnje glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao 2012. godine. Pozvan je na informativni razgovor u svojstvu građanina. S njim može biti i njegov odvjetnik, ako Lečić to bude zatražio.

Također, u ovakvim slučajevima policija može zatražiti ispitivanje putem poligrafa, no optuženi ga ne mora i prihvatiti. Ipak, Lečić je sam ranije kazao kako će na poligraf pristati. Jednom kad se prikupi dovoljno dokaza, tužitelj će odlučiti hoće li pokrenuti istragu protiv Lečića i za koje kazneno djelo.

Ovaj slučaj je zgrozio regiju, ali njegov odjek bio je i puno snažniji. Stigao je čak i do New York Timesa. Američki medij piše o hrabrom istupu glumice, koja je ranije o svemu govorila i u filmu, ne spominjući Lečića, ali opisujući ga kao moćnika iz industrije. O snimci pišu kao o autentičnom materijalu, koji ne zvuči kao nikakva dramska proba, kako je to nakon objave dokaznog materijala pokušao prikazati Lečić.