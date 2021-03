Srpski glumac Branislav Lečić (65), kojeg je kolegica Danijela Štajnfeld (37) optužila za silovanje, snimio je videozapis u kojem se obratio javnosti, ali i samoj glumici nakon teških optužbi na njegov račun.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Snimam ovaj video u želji da se obratim javnosti zbog svega onoga što se događa u medijima posljednjih dana, da sam optužen za silovanje Danijele Štajnfeld 7. svibnja 2012. godine dok smo radili na predstavi 'Dnevna zapovest' u BDP-u na maloj sceni. Obećao sam da ću se medijima obratiti tek nakon što odem u tužilaštvo. U međuvremenu sam dobio poziv i to će biti u petak. Vjerojatno bih pričekao taj dan da nisam osjetio i primijetio da sam ja u medijima već osuđen, da svi misle ili počinju s time da sam silovatelj, monstrum, podlac, licemjer. Da se predstavljam na jedan način, a da je suština bića nešto drugo jer sam sposoban za takav čin koji se zove silovanje žene. Možda će sutra to biti i neki muškarac, možda će se sutra dogoditi da sam silovao i djecu - rekao je Lečić pa nastavio:

- Svaki čovjek kojem se dogodi ova stvar mora se ozbiljno zapitati i za sebe i za društvo. Naravno da me optužba duboko pogodila, i moje prijatelje, moju obitelj, moju djecu i sve ljude koje volim. Pogodila je suštinu mog bića. Dovodi se u pitanje moja karijera, moje ime i prezime kao i moja djeca koja se moraju s tim nositi.

Lečić se zatim obratio i kolegici Danijeli Štajnfeld koja ga je javno optužila.

- Volio bih se obratiti kolegici, ženi, Danijeli Štajnfeld. Danijela, ako sam te ikad u bilo kojem trenutku, potezu, misli, slučajnom gestom, namjernom gestom, uvrijedio, povrijedio, ponizio... Ako sam bilo koju ženu uvrijedio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, agresivac, predator, onda se duboko ispričavam i tebi Danijela i svakoj ženi koja se osjetila ugroženom, podcijenjenom. I pred Danijelom ću reći, reci istinu Danijela. Samo smo bili partneri u poslu, maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu glumiš. Kao što u predstavi nije bilo seksualne realizacije, znaš i sama, nije se dogodilo ni u životu. I ti i ja, a i Bog znamo da nismo imali ni ljubavni odnos, ni vezu ni seksualni odnos, nikada - dodao je Lečić.

Glumac se zatim osvrnuo na njen odlazak iz Srbije.

- Je li logično da kažeš da si protjerana iz Srbije i da sam ja razlog tvog odlaska u Ameriku, kad i kazalište i ja i moja žena znaju da si rekla kako odlaziš tamo. Ne znam čemu konstrukcija? Ja se moram obraniti, pred tužilaštvom, sudom, liječnicima, Bogom, spreman sam staviti ruku na Bibliju. Znaš da znam tvoju dušu zato što sam se trudio da napraviš ulogu. Zašto bi jedna žena koristila ovakva sredstva kako bi napravila sebi profit? To je nedostojno, nas kao glumaca, partnera i žena. Nemoj to raditi, ne treba ti to - zaključio je Lečić.

Svoju potresnu priču o tome kako je silovana ispričala je još ranije i Danijela Štajnfeld. Nije do prije nekoliko dana otkrila o kome se radi, no onda je 'prelomila'. Iz New Yorka, u kojem posljednjih godina živi i radi, vratila se u Beograd kako bi prijavila Lečića, glumca, redatelja i bivšeg ministra kulture. Optužila ga je za silovanje koje se dogodilo 2012., a uz iskaz tužiteljstvu je predala i snimku razgovora s Lečićem nakon ovog strašnog čina, u kojem on ne negira da se on i dogodio. Mučne detalje ispričala je za Insajder.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje. Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno. Ja sam se liječila od posttraumatskog stresnog poremećaja dvije godine. U to vrijeme nisam mogla funkcionirati normalno kao osoba, osjećati se sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio netko tko bi me podsjetio na njega u bilo kojem smislu, meni bi počela teškoća s disanjem i dobivala sam panične napade - ispričala je srbijanska glumica, koja je kazala kako je u to vrijeme u Lečića imala puno povjerenje, kao u dragog starijeg kolegu.

Slučaj je zgrozio regiju, ali stigao je čak i do New York Timesa. Američki medij piše o hrabrom istupu glumice, koja je ranije o svemu govorila i u filmu, ne spominjući Lečića, ali opisujući ga kao moćnika iz industrije. O snimci pišu kao o autentičnom materijalu, koji ne zvuči kao nikakva dramska proba, kako je to nakon objave dokaznog materijala pokušao prikazati Lečić.