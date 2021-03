Američki redatelj Spike Lee (62) predsjedat će žirijem ovogodišnjega 74. Filmskog festivala u Cannesu koji bi se trebao održati u srpnju, izvijestili su organizatori u utorak. Lee će biti prvi Afroamerikanac u toj ulozi. Lee je kazao da mu je čast što će postati "prvi Afroamerikanac koji je izabran na tu prestižnu funkciju".

Lee je posao predsjedavajućeg trebao odraditi još prošle godine, no zbog epidemije koronavirusa održavanje Festivala je odgođeno. S obzirom na to da je u Francuskoj još uvijek velik broj zaraženih koronavirusom, a kampanja cijepljenja u zemlji sporo se provodi, i dalje postoji sumnja u to hoće li se ovogodišnje izdanje festivala održati kako je planirano, od 6. do 17. srpnja ili će se morati ponovno odgoditi.

Službeni izbor filmova i sastav žirija bit će objavljeni početkom lipnja. Organizatori su u objašnjenju napisali da su Leeja izabrali za predsjednika žirija, jer se zalaže za pitanja Afroamerikanaca i jer je autor filmova koji se bave aktivizmom, namijenjenih široj publici.

Ovogodišnji se festival iščekuje s velikim nestrpljenjem. Dopuste li okolnosti i zdravstveni uvjeti održavanje u predviđeno vrijeme, bit će to najveći skup filmaša u svijetu u zadnjih više od godinu dana. Naime, većina ostalih velikih filmskih festivala dosad je otkazana ili se održala internetskim putem.