Legendarna Simone Biles borila se s traumom: 'Pričaju o mojoj kosi dok ja osvajam medalje...'

Ljudi koji pljuju po meni na društvenim mrežama... Sjede na kauču i ne znaju napraviti ni zvijezdu, rekla je Simone Biles, vrhunska američka gimnastičarka koja je na ovim Olimpijskim igrama u Parizu osvojila nekoliko medalja, tri zlatne i jednu srebrnu. O njoj je nedavno izašao i dokumentarac na Netflixu, 'Uspon Simone Biles', o njezinom životu, ali i o trenutku na Olimpijskim igrama u Tokiju koji joj je promijenio život.

Naime, 2021. Simone je već bila jedna od najtrofejnijih gimnastičarki na svijetu. Nakon ranijih OI, onih u Riju, kada je postala zvijezda i skupila pet olimpijskih medalji, jednu srebrnu i četiri zlatne, očekivalo se od mlade Biles da svako natjecanje - rasturi. I to je i radila u godinama do idućih, onih koje su trebale biti 2020., ali su zapravo održane 2021. zbog pandemije koronavirusa.

Tokyo 2020 Olympic Package | Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Uvijek sam imala dobru intuiciju. I odmah sam znala da nešto nije u redu - kaže na samom početku dokumentarca, koji je snimljen u dvije epizode, Biles. Zatim se redaju prizori iz Tokija uz šokirane sportske komentatore: 'Ovo nismo očekivali do nje', 'Nikad ovo nisam vidio', redaju se rečenice razočarenja. Biles nakon toga odustaje, poručuje djevojkama iz reprezentacije kako je već ranije bila na Olimpijskima, da će biti dobre i bez nje...

I tu kreće paljba

Od komentatora na društvenim mrežama, do poznatih televizijskih lica, malotko je tada stao u obranu Biles. Prozivali su je zbog nesportskog ponašanja, zbog odustajanja, ostavljanja tima 'na cjedilu'. Realnost je bila nešto drugačija. Biles objašnjava, kao i drugi sugovornici u dokumentarcu, poput psihologinje, njezinih trenera, da je gimnastika vrlo opasan sport te da krivi potez može značiti i puno veće posljedice za sportaše i sportašice od nižih ocjena sudaca.

I tu Biles progovara u svom mentalnom zdravlju. Jednostavno to nije bilo to za nju. Trebala je 'stišati zvukove' oko sebe, posvetiti se drugim stvarima, ne samo vježbama u dvorani... Veliku podršku našla je svom suprugu, igraču NFL-a, Jonathanu Owensu (29) za kog se udala prošle godine. No, što se dogodilo u Tokiju?

- Svaki put sam bila uz nju i radila joj frizuru. Simone je odrasla žena, zna sama sebi isplesti pletenicu. Nije stvar u pletenici. Stvar je u dodiru, u podršci, u razgovoru... - objašnjava njezina majka Nellie koja zapravo nije njezina majka, već supruga Simonina djeda Ronalda.

President Joe Biden awards the Medal of Freedom | Foto: Chris Kleponis - CNP

Njezina biološka majka, Ronaldova kći, bila je ovisnica i država joj je oduzela sve četvero djece. Simone i njena sestra Adria su s vremenom završile kod Ronalda i Nellie, koje zovu 'mama i tata', a drugo dvoje djece posvojila je teta.

U Tokiju obiteljske podrške nije bilo. Zbog pandemije, to je bilo prvo međunarodno natjecanje na koje njena obitelj nije mogla doći. Nellie vjeruje da je i to bio jedan od faktora zašto se Simone dogodilo to što joj se dogodilo. Uz sav stres, pritisak da mora biti najbolja, u dvorani nije bilo nikog 'njenog'.

Godinama potiskivala traumu

Osim toga, Simone tijekom vremena osvještava da je i godinama potiskivala traumu. Zajedno s još stotinjak žena, Biles je 2018. javno istupila protiv Larryja Nassera. Bile su njegove žrtve, većinom maloljetne. Žrtve seksualnog napastovanja. Nasser je bio fizioterapeut američke reprezentacije i naposljetku je osuđen na 40 do 175 godina zatvora.

Malo po malo, uz stvaranje jednog drugog života koji se ne sastoji samo od gimnastike, Biles si nalazi 'svoje ljude' izvan granica svoje dvorane. Voli ići na utakmice svog supruga jer tada nije u centru pažnje. Voli se druži sa suprugama i djevojkama Owensovih suigrača. Super joj je ići na manikure, pedikure, šminkati se...

Simone je progovorila i o svojoj kosi te ružnim komentarima koji su kružili svaki put kada bi se natjecala. 'Ljudi mrze moju frizuru na natjecanjima. Raščupana je. Osvajaš medalje, a netko piše o tvojoj kosi', rekla je, a dokumentarac nastavlja problematizirati 'ideal' gimnastike i ljepote u koji se donedavno Biles i neke druge gimnastičarke nisu uklapale zbog boje kože, ali i kose.

2021 MTV Video Music Awards | Foto: Hubert Boesl

U dvoranu se dvije godine vraćala povremeno. Došla bi jednom, pa ne bi došla iduća dva tjedna. I tako sve do 2023. kada se trebala početi pripremati za Svjetsko prvenstvo. Tamo je briljirala, riješila se pritiska i posvetila se Olimpijskim igrama...