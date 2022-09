Legendarni Dino Dvornik je preminuo prije 14 godina: 'On je sveprisutan u našem životu...'

Na današnji dan prije 14 godina preminuo je kralj funka Dino Dvornik. Hrvatska javnost bila je pogođena viješću o smrti splitskog glazbenika, no najgore je bilo njegovoj obitelji, supruzi Danijeli (55) i kćeri Elli (31).

Danijela je tog nesretnog 7. rujna 2008. pronašla mrtvog Dinu u njihovom bračnom krevetu te su odmah počele priče kako je kralj funka umro od predoziranja. Ona je to negirala te tvrdila kako se Dino godinama nije drogirao, što su potvrdili i nalazi obdukcije koji su pokazali da je preminuo u snu od mješavina tableta koje je uzimao. Njegova majka rekla je medijima kako je Dino umro tužan, nesretan i depresivan te je otkrila kako su ga hrvatski estradnjaci izbjegavali kada je njegova slava 'splasnula'.

- Umro je od miksa tih tableta koje je uzimao nekoliko dana prije svoje smrti. Uzimao je tablete za spavanje, smirenje, protiv boli, antidepresive, a povremeno i metadonsku terapiju. Prema riječima liječnika, njegovo tijelo bilo je u izuzetno dobroj kondiciji i svi su mu organi bili zdravi. Kemijski sastav tih tableta prouzrokovao je komplikacije dišnih puteva i on je umro u snu - rekla je tada Danijela.

Splitski glazbenik ostavio je hitove koji se i danas puštaju u klubovima, a njegova je glazba obilježila kraj osamdesetih i rane devedesete, kada je Dino bio najveća zvijezda. U vrijeme dok je pripremao svoj posljednji album 'Pandorina kutija', bio je jako nesiguran u svoj uspjeh.

- Dino je bio jako nervozan zbog albuma. Nije znao kako će ga publika prihvatiti. Rekao mi je da bi bilo najbolje da umre, jer će se tada album najbolje prodavati - rekla je Danijela nakon njegove smrti. 'Kralj funka' nije dočekao promociju svog posljednjeg albuma. Ona se održala dva mjeseca nakon njegove smrti, a nedovršene pjesme umjesto Dine završili su njegovi najbliži suradnici. Također, njegov je posljednji album struka nagradila sa sedam Porina.

Kralj funka pokopan je na zagrebačkom Mirogoju 10. rujna 2008., uz jedinstvenu ceremoniju na kojoj se puštala njegova glazba, a okupljeni su plesali u veselom raspoloženju po kakvom će zauvijek pamtiti Dinu.

Danijela ove dane provodi na Braču uz unučice Balie Dee (4) i Lumi Wren (2), a rekla nam je kako im često zna pustiti Dinine pjesme.

- Znaju one sve o Dini, vide svuda njegove slike. Znaju da je on 'on the sky' ('na nebu'), to uvijek kažu kad ga vide. Male su još, ali znaju dosta pjesama. Balie sve 'kuži' i zna ih više, a Lumi mi još kaska, al dobro naučit će i ona - ispričala je. Na Dininu obljetnicu smrti, kaže, gleda kao i na svaki drugi dan.

- Meni te obljetnice nisu nikad u životu puno predstavljale, nisam taj tip. Mi se Dina sjetimo svaki dan, nebitno je li mu rođendan ili obljetnica smrti jer on je uvijek sveprisutan u našem životu. Ne osjećam da je taj dan imalo drugačije - rekla je.

Dino će zauvijek ostati pozitivac i čovjek kojeg je svatko smatrao svojim prijateljem. Mnogi i danas prepričavaju svoje susrete s kraljem funka te se hvale kako su s njim spontano pili kavu .

