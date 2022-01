Tužna vijest da je legendarni pjevač i dobitnik Grammyja Meat Loaf preminuo osvanula je ranije danas, a sad je izašla i potvrda uzroka smrti. Pjevač je bio zaražen i umro je od covida-19.

Nije poznato je li pjevač bio cijepljen, ali izvori tvrde da je imao 'otvorene stavove' o pandemiji koja je u tijeku. Za TMZ su potvrdili da je pjevač preminuo u četvrtak navečer nakon što je obolio od ove virusne bolesti.

American outlet je izvijestio da je pokojni pjevač ranije ovog tjedna trebao doći na večeru i razgovarati vezi nove emisije na kojoj je radio, ali je otkazao kada se ozbiljno razbolio od Covida-19. Izvori su dodali da je njegova bitka jako brzo postala kritična.

- Nedavno je bio na prosvjedima s ljudima u Australiji o mandatima za cjepiva - tvrde bliski izvori Meat Loafa.

Supruga Meat Loafa objavila je u petak ujutro na Facebooku tužnu vijest kojom je shrvanim obožavateljima potvrdila njegovu smrt.

- Srce nam je slomljeno jer moramo objaviti da je neusporedivi Meat Loaf večeras preminuo uz svoju suprugu Deboru. Kćeri Pearl i Amandu te bliske prijatelje koji su bili s njim u posljednja 24 sata... - stoji u objavi na njegovoj službenoj Facebook stranici.

- Znamo koliko je značio mnogima od vas i uistinu cijenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vrijeme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umjetnika i prekrasnog muškarca. Zahvaljujemo vam na razumijevanju naše potrebe za privatnošću u ovom trenutku. Od njegovog srca do vaših duša... nemojte se nikada prestati 'ljuljati!' - piše u nastavku objave.

Voditelj i novinar Piers Morgan (56) i glumac Stephen Fry (64) samo su dva od mnogobrojnih poznata lica koja su odala počast pokojnoj zvijezdi nakon potvrde o njegovoj smrti. Televizijski voditelj Ben Shepherd (47) također se prisjetio svojih iskustava s pjevačem 'većim od života' dok je u petak ujutro izvijestio o njegovoj smrti.

- Imao sam sreću da sam ga intervjuirao prije nekoliko godina. Tada je ušao Meat Loaf i bio je toliko veći od života, a na kraju smo ga morali izbaciti iz studija, nije htio ići, on je proveo cijelo vrijeme u studiju s nama. Bio je to izvanredan nastup - podijelio je svoja sjećanja voditelj Good Morning Britain.

Pjevača će mnogi pamtiti po hitovima 'I’d Do Anything for Love' i 'Two Out of Three Ain’t Bad'. Njegov album 'Meat Loaf's Bat Out of Hell', koji je napisao Jim Steinman, je među 35 najprodavanijih albuma u povijesti SAD-a, prodavši se u 14 milijuna primjeraka.