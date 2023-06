Legendarni glumac potvrdio da ima 19 godinu mlađu djevojku: Najslavniju bivšu je znao vezati

Sean Penn (62) viđen je kako uživa u Rimu s 19 godina mlađom ukrajinskom glumicom Olgom Korotkovom (43).

Penn i Olga viđeni su na ulici dok su se strastveno ljubili čime su potvrdili svoju vezu.

Inače, poznati Oskarovac bio je u braku s Leilom George (31), Madonnom (64) i Robin Wright (57), a nakon što se razveo od Leile, dvije godine bio je samac.

S Leilom je bio u braku od 2020. do 2021, a u intervjuu za Hollywood Authentic priznao je da je on uništio njihov brak.

- Postoji žena u koju sam jako zaljubljen, Leila George, koju sad viđam samo od dana do dana, jer sam sje... brak. Bili smo vjenčani samo godinu dana, ali sam pet godina bio jako nemaran tip - izjavio je glumac u intervjuu.

S Robin Wright, Penn je dobio i dvoje djece, Dylana Francesa Penna (32) i Hoppera Penna (29). Madonnu je zlostavljao i vezao kako bi ostajala kod kuće, no unatoč tome, ostao je njena najveća ljubav. Bračni problemi počeli su odmah nakon vjenčanja, a Sean je navodno bio jako ljubomoran i posesivan te nije mogao podnijeti da se pop ikoni približi neki muškarac.

Jednom ju je vezao da sjedi kod kuće punih devet sati, a ona se cijelo vrijeme tresla te je to navodno ostavilo velike posljedice na njenu psihu. On je za to vrijeme otišao po piće. Kasnije je pjevačica negirala da je bio nasilan.