Legendarni Gospon Fulir radio je s najvećim imenima svjetske scene, osnovao je i kazalište

Legendarni Relja Bašić tijekom svoje bogate karijere odigrao je preko 3700 kazališnih predstava, glumio je u više od 50 filmova, a pokrenuo je i vodio putujuće kazalište "Teatar u gostima". Preminuo je na današnji dan 2017. u 88. godini života.

Legendarni Gospon Fulir iz kultnog domaćeg filma 'Tko pjeva zlo ne misli' rođen je na Valentinovo, 14. veljače 1930. godine u Zagrebu. Njegova majka Elly Bašić bila je glazbena pedagoginja i pijanistica, a otac mu je bio dirigent Ivo Prišlin. Roditelji su se razveli kad mu je bilo deset godina, a majka, čiji je dio obitelji bio židovskog podrijetla, preudala se za dirigenta Mladena Bašića. Zagrebački glumac odmalena se strastveno zanimao za svijet glume, a to područje je na kraju i diplomirao. Sve do 1967. godine glumio je u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1968. je bio samostalni umjetnik te tako kao glumac, ali i redatelj radio u mnogim zagrebačkim kazalištima.

- Počeo sam svirati kao student na ljetnim gažama na moru da bih se prehranio, a u Zagrebu sam dobar dio mladosti proveo u orkestru Miljenka Prohaske - rekao je davne 1969. godine u tada tiražnom glazbenom tjedniku Džuboks. Nakon što je diplomirao glumu na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti, kao prvi Zagrepčanin kojem je to uspjelo, na jazz koncertima bi najavljivao strane glazbenike koji su nastupali u Zagrebu, a njegova ležernost u komunikaciji i poznavanje jazza svidjela se mnogima od njih, pa su ga brzo prihvatili u svoj krug.

Sa svojim kolegama 70-ih godina osnovao je prvo hrvatsko putujuće privatno kazalište pod nazivom 'Teatar u gostima', u kojemu je ostao umjetnički direktor, glumac i redatelj i na toj poziciji ostao sve do njegovog prestanka djelovanja, odnosno sve do 2004. godine.

Na filmskom platnu debitirao je u 'Koncertu' Branka Belana 1954., ostvario je nezaboravne uloge u 'Rondu' Zvonimira Berkovića, 'Imam dvije mame i dva tate' Kreše Golika, a pokazatelj njegovog utjecaja na kazališnim daskama bila je i Zlatna arena za najboljeg glumca u Puli 1966. godine.

Uloga koja je najviše obilježila njegovu karijeru bila je upravo ona gospona Fulira gdje je glumio zajedno s legendarnom glumačkom postavom, Franjom Majetićem, Miom Oremović i Mirjanom Bohanec-Vidović. Glazbena komedija/drama 'Tko pjeva zlo ne misli' kasnije je proglašena najboljim domaćim filmom svih vremena.

- Nedostaje mi kontakt s kazalištem. Živim na sto metara od Gavelle, HNK-a, Komedije i ZKM-a, a nemam pojma što se u njima događa. Ne poznajem te mlade glumce osim što ih vidim u lošim situacijama u tim beskrajno tužnim i razočaravajućim sapunicama koje su čisti bijeg glumca za honorarom – rekao nam je Bašić u jednom intervjuu.

Bašić je bio poliglot te je govorio nekoliko stranih jezika. S obzirom na to, dobio je priliku glumiti u brojnim koprodukcijama i inozemnim filmovima. S gitaristom legendarne rock grupe Rolling Stones, Keithom Richardsom i njegovom suprugom snimio je film 'Michael Kohlhaas', a glumio je i uz Richarda Burtona, Marcela Mastroiannija i Roberta Mitchuma.