Policija za 24sata o drami iza kulisa spota Alke Vuice: Oružje smo privremeno oduzeli...

Drama na snimanju spota Alke Vuice za pjesmu “Rata-ta-ta-ta”, koju izvodi s Damirom Martinovićem Mrletom iz Leta 3. U svemu je sudjelovala i bivša misica Ana Batarelo, koja je na društvenim mrežama otkrila kako je zbog filmskih rekvizita, odnosno triju strojnica, intervenirala policija.

- Oduzete su mi tri strojnice Hrvatske vojske - napisala je Batarelo.

Drama se odvijala prošlog vikenda u hotelu u Mošćenićkoj Dragi. Evo koji nam je odgovor poslala PU primorsko-goranska.

- Slijedom Vašeg upita, izvješćujemo kako je u petak, 3. travnja, opatijska policija zaprimila poziv djelatnika hotela u Mošćeničkoj Dragi, gdje su na recepciji odložena tri komada oružja (puške) koja su korištena kao rekvizit tijekom snimanja videospota. Policija je oružje privremeno oduzela i u tijeku je utvrđivanje okolnosti spomenutog događaja.

Pokušali smo doći i do Alke Vuice, no nije nam odgovarala na pozive. Sve ostaje od objave nje i Ane Batarelo na društvenim mrežama.

- Naime, ekipa se nakon cjelodnevnog snimanja otišla odmoriti u hotel u koji su bili smješteni, a rekvizite za spot, koje su posudili iz tvrtke Jadran film, ostavili su na recepciji, kako bi opušteno mogli uživati na večeri. Nakon toga su, umorni od napornog dana, svi otišli spavati, a onda me je probudio neočekivani poziv s recepcije - piše Batarelo.

- Ana Batarelo, možete li, molim vas, sići na recepciju? Imamo problem s vašim oružjem - rekao joj je glas s druge strane slušalice, a ona je odmah nazvala Alku, koja je s njom sišla do recepcije...

Opisala je, nadalje, Batarelo kako je s njom do recepcije sišla i Alka Vuica, a tamo ih je dočekao zaštitar, koji je, navodno, i zvao policiju. Bio je uznemiren.

- Uspavana i pomalo nervozna pokušala sam mu objasniti da je riječ o rekvizitima za koje imamo potvrdu korištenja te da nisu opasni i da sam ih ostavila na sigurnome mjestu kako ih netko ne bi ukrao. No unatoč objašnjenju, inzistirao je da policija dođe - opisala je u nastavku Ana Batarelo.

Bio je to šok za sve. Snimanje videospota je, barem prema fotografijama, bilo sjajno, a onda je uslijedio šok s policijom. Anu Batarelo je policija tad i privela. Navodno je nastala "pogreška u komunikaciji", odnosno nisu prijavili nadležnima da će koristiti takve rekvizite za snimanje videospota.

Na društvenim se mrežama oglasila i Alka Vuica:

- Bilo je stvarno strašno i ne mogu nikako zaspati... Ne mogu vjerovati u kojem vremenu živimo! Slobodniji smo bili za vrijeme Rata-ta-ta... O Jugoslaviji da ne pričam. Žao mi je, ah, što sam ti dala 'oružje', te što si ga preuzela za moj video uradak i sad odgovaraš ko da si 'terorista'! Čuj... 'Oduzete su ti 3 strojnice', a maco, nisi ni zapucala!

Alka Vuica je na kraju svoju objavu zaključila stihovima svoje nove pjesme: "Oprosti, zlato, ali kao što poručuje moja nova pjesma 'Rata-ta-ta-ta': Stalno nas je*u oni koji su svoj zadnji metak odavno ispalili".