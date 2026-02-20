Legendarni Kurt Cobain dugo se borio s ovisnostima, a sada se preispituje uzrok njegove smrti

Kurt Donald Cobain danas bi slavio 59. rođendan. Odmalena je obožavao glazbu te je imao smisla za umjetnost. Slavni glazbenik imao je mlađu sestru s kojom je većinu djetinjstva živio osvojeno zbog odnosa njihovih roditelja. Jedno vrijeme je živio s ocem nakon što se rastao od Kurtove majke te se u srednjoj školi vratio živjeti s njom.

Kada se upoznao s punk rock glazbom, njegov život se potpuno promijenio. Bio je veliki obožavatelj lokalnoga benda The Melvins te se sprijateljio s Buzzom Osbourneom, jednim od članova grupe. Još u srednjoj školi Cobain je počeo konzumirati alkohol i drogu te ga ni glazba nije odvukla od ovisnosti. Kod kuće mu situacija također nije bila sjajna. Svađao se s majkom i očuhom na svakodnevnoj razini te je često bježao od kuće.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Fecal Matter bio je njegov prvi bend. Snimili su nekoliko pjesama, no osim toga ništa značajnije nisu napravili. Kada je počeo surađivati s basistom Kristom Novoselicem i bubnjarem Aaronom Buckhardom stvari su se počele razvijati drugačijim tijekom. Prvi nastup imali su na kućnom tulumu 1987. godine. Godinu kasnije nazvali su se Nirvana te su snimili prvu pjesmu za manju diskografsku kuću. "Bleach" je bio njihov prvi album, no kritičari ga nisu previše hvalili.

Bend je nastavio napredovati, a 1990. im se dogodila velika prekretnica. Kurt Cobain upoznao je Courtney Love iz benda Hole te su započeli svoju turbulentnu romansu. Iste godine bendu se pridružio bubnjar Dave Grohl te su dobili priliku otići na turneju s bendom Sonic Youth. Albumom "Nevermind" iz 1991. osvojili su čitav svijet, a singl "Smells Like Teen Spirit" postao je himna čitave generacije.

I dok je Nirvana išla prema glazbenom mainstreamu, Cobaina je morila činjenica što se glazba odmiče od inicijalne njegove ideje o zvuku kakav su trebali njegovati. Sve više je gubio kontrolu nad samim sobom, konzumiranje heroina postao je veliki problem njemu i čitavome bendu, a odnos s Love je nerijetko bio tema tabloida.

Kurt Cobain i Courtney Love vjenčali su se 1992., a iste godine rođena je i njihova kći Frances Bean. Zbog droge im je socijalna služba prijetila da će im oduzeti dijete, a nakon žestoke borbe na sudu, uspjeli su zadržati skrbništvo nad kćeri. Par se često svađao, a 1993. je policija intervenirala zbog jednog nesporazuma u njihovu domu u Seattleu. Glazbenika je onda uhitila policija zbog obiteljskog nasilja.

Privatno je vodio brojne bitke, no profesionalno je postajao sve popularniji. Nirvana je do 1993. bila jedan od najvećih bendova na svijetu. odlazili su na turneje po SAD-u i Europi, imali su gomilu obožavatelja, no Kurt se sve više udaljavao od članova benda i svojih prijatelja. U ožujku 1994., Courtney Love je pozvala policiju zbog sumnje da je Kurt suicidalan te im je rekla da se zaključao u sobu s pištoljem te da je uzeo prekomjernu dozu tableta. Hitna pomoć je isto došla u njihov dom, no onda su utvrdili da glazbenik nije suicidalan. Nakon incidenta otišao je u kliniku za odvikavanje, iz koje je otišao nakon samo nekoliko dana.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Preminuo je 5. travnja 1994. godine, kada je pronađen mrtav u svom domu u Seattleu, a imao je samo 27 godina. Sve do ove godine njegova smrt se smatrala samoubojstvom, a nedavno je slučaj ponovno došao u centar pažnje medija. Nova forenzička analiza objavljena je u časopisu International Journal of Forensic Sciences, a u njoj neovisni stručnjaci osporavaju službeni zaključak o samoubojstvu.

Tadašnji ured sudske medicine okruga King utvrdio je da je Cobain preminuo od samoubojstva sačmaricom, a smrt je službeno okvalificirana kao samoubojstvo. U novom znanstvenom radu navodi se da je neovisni tim forenzičara ponovno analizirao obdukcijsku dokumentaciju i materijale s mjesta događaja. Među autorima je i Brian Burnett, stručnjak koji je ranije radio na sličnim slučajevima. Prema riječima neovisne istražiteljice Michelle Wilkins, koja je surađivala s timom, Burnett je nakon trodnevne analize dokaza zaključio da se radi o ubojstvu.

Wilkins tvrdi da su zaključci doneseni nakon detaljnog pregleda obdukcijskih nalaza. U radu je izneseno deset točaka koje, prema autorima, upućuju na mogućnost da su Cobainu jedna ili više osoba prisilno dale prekomjernu dozu heroina kako bi ga onesposobile, nakon čega je uslijedio smrtonosni hitac u glavu. Autori također sugeriraju da je oružje potom postavljeno u njegove ruke te da je ostavljena krivotvorena oproštajna poruka.