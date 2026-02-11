Tim cijenjenih forenzičara: 'Kurt Cobain nije počinio suicid, dokazi upućuju na ubojstvo...'

Smrt frontmena Nirvane Kurta Cobaina, koji je 5. travnja 1994. pronađen mrtav u svom domu u Seattleu u dobi od 27 godina, ponovno je u središtu pozornosti. Povod je objava nove forenzičke analize u časopisu International Journal of Forensic Sciences, u kojoj neovisni stručnjaci osporavaju službeni zaključak o samoubojstvu.

Tadašnji ured sudske medicine okruga King utvrdio je da je Cobain preminuo od samoubojstva sačmaricom, a smrt je službeno okvalificirana kao samoubojstvo. U novom znanstvenom radu navodi se da je neovisni tim forenzičara ponovno analizirao obdukcijsku dokumentaciju i materijale s mjesta događaja.

Među autorima je i Brian Burnett, stručnjak koji je ranije radio na sličnim slučajevima. Prema riječima neovisne istražiteljice Michelle Wilkins, koja je surađivala s timom, Burnett je nakon trodnevne analize dokaza zaključio da se radi o ubojstvu.

- Moramo nešto poduzeti - rekao je.

Music - Nirvana - Le Zenith, Paris | Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL

Wilkins tvrdi da su zaključci doneseni nakon detaljnog pregleda obdukcijskih nalaza. U radu je izneseno deset točaka koje, prema autorima, upućuju na mogućnost da su Cobainu jedna ili više osoba prisilno dale prekomjernu dozu heroina kako bi ga onesposobile, nakon čega je uslijedio smrtonosni hitac u glavu. Autori također sugeriraju da je oružje potom postavljeno u njegove ruke te da je ostavljena krivotvorena oproštajna poruka.

Burnett ima višedesetljetno iskustvo u analizi mjesta zločina i tumačenju složenih forenzičkih dokaza. Međutim, ured sudske medicine okruga King priopćio je za Daily Mail da je u vrijeme istrage provedena potpuna obdukcija u suradnji s lokalnim policijskim tijelima te da su pri donošenju zaključka o samoubojstvu poštovane sve propisane procedure.

Naveli su da su uvijek spremni preispitati zaključke ako se pojave novi dokazi, ali da zasad nisu vidjeli ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja. Iz policije u Seattleu poručili su da slučaj neće ponovno otvarati te da zaključak detektiva koji je vodio istragu i dalje ostaje službena pozicija policije.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS