Legendarni Phil Collins oprostio se od publike: 'Ovo su mi zadnji nastupi, više od ovog ne ide...'

Glazbena legenda Phil Collins (71) i bend Genesis održali su oproštajni koncert 'The Last Domino' u berlinskoj Areni Mercedes Benz. Gitarist Mike Rutherford (71) i klavijaturist Tony Banks (71) popeli su se zajedno s Philom na pozornicu. Collins se na putu do svog stolca služio štapom, a cijeli je dvosatni koncert presjedio.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za mene su ovo zadnji nastupi, više od ovog jednostavno ne ide - izjavio je Collins publici koja je uživala u hitovima kao što su 'Behind The Lines', 'Duke's End', 'Mama', 'Follow You Follow Me' i 'Invisible Touch'.

Collins odavno ne svira na instrumentu koji ga je proslavio. Naime, nakon operacije kralježnice izgubio je osjećaj u perifernom živčanom sustavu pa je svirati mogao jedino ako su mu palice bile zaljepljenje za ruke. Tako da je bubnjeve na koncertu svirao njegov sin Nicholas, koji se, čini se, odlično snašao u toj ulozi.

U svojoj autobiografiji 2016. godine, opisao je svoju ovisnost o alkoholu, ali i borbu sa dijabetesom. Phil je tu bolest pokušao zaustaviti tretmanima u hiperbaričnim komorama, udišući stopostotni medicinski kisik u, naravno, kontroliranim uvjetima. Njegovom oštećenom tkivu prijetilo je odumiranje pa je zahtijevalo više kisika kako bi se uspostavila mikrocirkulacija.

Kultni bend Genesis svoj prvi koncert održao je 20. rujna prošle godine u Birminghamu, no turneja je zbog pandemije koronavirusa prekinuta. Turneja je tako prebačena na ožujak 2022 , a nedavni koncert u Berlinu bio je mnogima posljednja prilika da Collinsa vide uživo na pozornici.

Ženio se tri puta. Pet godina bio je s Andreom Bertorelli, a dvanaest s Jill Travelma. Iako ga mnogi zbog ljubavnog života osuđuju, Phil je jednom prilikom izjavio kako ga nije briga. Iz prvog braka s Kanađankom Andreom ima usvojenu kći Joely i sina Simona. Holivudska glumica Lilly Collins rođena je u njegovom drugom braku s Amerikankom Jill.