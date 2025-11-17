Obavijesti

NEĆE U MIROVINU

Legendarni Pierce Brosnan (72) glumit će 'do zadnjeg dana', ali se kloni filmskih vratolomija

Legendarni Pierce Brosnan (72) glumit će 'do zadnjeg dana', ali se kloni filmskih vratolomija
Pierce Brosnan odustao je od filmskih vratolomija jer "prihvaća" starenje i želi moći glumiti do posljednjeg dana života. "Bit ću umjetnik do posljednjeg daha", rekao je u jednom intervjuu

Pierce Brosnan (72), glumac koji je tumačio između ostalih i legendarnog Jamesa Bonda, tijekom karijere je izvodio brojne  vratolomije u ulozi kultnog britanskog tajnog agenta. Zvijezda franšize 007 sada je izjavila kako želi ostarjeti dostojanstveno.

"Postoji jasna, svjesna namjera da idem naprijed, jer imam godine koje imam, i prihvaćam ih. Ne želim iskakati iz aviona, skočiti na autobus ili skočiti s autobusa", rekao je u jednom intervju, prenosi Daily Mail.

Otkrivajući planove o nastavku glume i u osamdesetima, Pierce je rekao: "Bit ću umjetnik do posljednjeg daha". Da je zaista tako potvrđuje činjenica da je nedavno glumio u Netflixovoj drami The Thursday Murder Club, a trenutno je glavna zvijezda Paramount+ serije MobLand.

NERAZDVOJAN PAR Pierce Brosnan uživao u izlasku sa suprugom: Mnoge iznenadila drastičnom transformacijom...
Pierce Brosnan uživao u izlasku sa suprugom: Mnoge iznenadila drastičnom transformacijom...

Pierce se nada pojaviti u nastavku The Thursday Murder Club, a ovaj je mjesec započeo snimanje druge sezone MobLanda.

"Bila su ovo divna dvije godine neprekidnog rada. Omogućuje mi da uživam u procesu glume i igranju unutar slike, simbola, ikone osobe koju si stvorio", rekao je.

No irski glumac priznao je da se u prošlosti brinuo nije li dovoljno vremena posvećivao obitelji, pa je čak i na vrhuncu karijere organizirao raspored tako da bude što više sa svojim sinovima.

"Pogledam unatrag i pomislim: 'Bože, jesam li dovoljno učinio za svoje sinove? Jesam li im posvetio dovoljno pažnje?'", iskreno je rekao.

OBITELJ OPET NA OKUPU Znate li čiji je ovo sin? Nakon 20 godina pomirio se sa slavnim ocem: 'Divno ih je vidjeti skupa'
Znate li čiji je ovo sin? Nakon 20 godina pomirio se sa slavnim ocem: 'Divno ih je vidjeti skupa'

S obzirom na tako raznoliku i ispunjenu karijeru, Pierce priznaje da više ne osjeća potrebu vraćati se u Bondov svijet i sretan je što ga ostavlja iza sebe.

"Naravno, ljudi pitaju o Bondu – ‘bi li se vratio?’ i tako dalje – ali to je posao nekog drugog", rekao je.

