Legendarni Pierce Brosnan (72) glumit će 'do zadnjeg dana', ali se kloni filmskih vratolomija

Pierce Brosnan (72), glumac koji je tumačio između ostalih i legendarnog Jamesa Bonda, tijekom karijere je izvodio brojne vratolomije u ulozi kultnog britanskog tajnog agenta. Zvijezda franšize 007 sada je izjavila kako želi ostarjeti dostojanstveno.

"Postoji jasna, svjesna namjera da idem naprijed, jer imam godine koje imam, i prihvaćam ih. Ne želim iskakati iz aviona, skočiti na autobus ili skočiti s autobusa", rekao je u jednom intervju, prenosi Daily Mail.

Otkrivajući planove o nastavku glume i u osamdesetima, Pierce je rekao: "Bit ću umjetnik do posljednjeg daha". Da je zaista tako potvrđuje činjenica da je nedavno glumio u Netflixovoj drami The Thursday Murder Club, a trenutno je glavna zvijezda Paramount+ serije MobLand.

Pierce se nada pojaviti u nastavku The Thursday Murder Club, a ovaj je mjesec započeo snimanje druge sezone MobLanda.

"Bila su ovo divna dvije godine neprekidnog rada. Omogućuje mi da uživam u procesu glume i igranju unutar slike, simbola, ikone osobe koju si stvorio", rekao je.

No irski glumac priznao je da se u prošlosti brinuo nije li dovoljno vremena posvećivao obitelji, pa je čak i na vrhuncu karijere organizirao raspored tako da bude što više sa svojim sinovima.

"Pogledam unatrag i pomislim: 'Bože, jesam li dovoljno učinio za svoje sinove? Jesam li im posvetio dovoljno pažnje?'", iskreno je rekao.

S obzirom na tako raznoliku i ispunjenu karijeru, Pierce priznaje da više ne osjeća potrebu vraćati se u Bondov svijet i sretan je što ga ostavlja iza sebe.

"Naravno, ljudi pitaju o Bondu – ‘bi li se vratio?’ i tako dalje – ali to je posao nekog drugog", rekao je.

