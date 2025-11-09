Obavijesti

OBITELJ OPET NA OKUPU

Znate li čiji je ovo sin? Nakon 20 godina pomirio se sa slavnim ocem: 'Divno ih je vidjeti skupa'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Znate li čiji je ovo sin? Nakon 20 godina pomirio se sa slavnim ocem: 'Divno ih je vidjeti skupa'
Foto: JPXZ

Godinama se borio s ovisnošću, završio je u zatvoru zbog vožnje u pijanom stanju, policija ga je uhitila zbog posjedovanja heroina, a njegov slavni otac odlučio je 2005. prekinuti sve veze s njime...

Slavni glumac Pierce Brosnan (72) pomirio se sa sinom Christopheru (52), 20 godina nakon što je otkrio da je prekinuo svu komunikaciju s njime zbog konzumacije droge. Kako navodi Mirror, glumac i njegov sin 'ulovljeni' su u srijedu navečer u Londonu kako odlaze s večere. 

- Izgledali su sretno i opušteno dok su sjedili zajedno s drugim Pierceovim sinovima. Izgleda kao da su uspjeli sve svoje probleme ostavili iza sebe. Bilo je stvarno lijepo vidjeti ih zajedno - rekao je jedan prolaznik koji ih je vidio za Mirror. 

77th Annual Golden Globe Awards 2020 In Beverly Hills
Foto: Jennifer Bloc/DPA

Christopher je biološki sin Pierceove prve supruge, Cassandre Harris i njenog bivšeg supruga Dermota Harrisa. Kada je Dermot preminuo 1986. godine, Pierce je posvojio Christophera i njegovu sestru Charlotte. Slavni glumac i njegova prva supruga imaju i sina Seana. S Keely Shaye Brosnan, s kojom je i danas u braku, ima dva sina - Dylana i Parisa. 

Christopher se godinama borio s ovisnošću o kokainu i heroinu. Završio je u zatvoru 1997. godine zbog vožnje pod utjecajem alkohola, i to nakon što je prethodne godine bio već novčano kažnjen zbog toga. Ovisnost mu je skoro presudila 2002. godine, pa je, nakon što se skoro predozirao, završio na odvikavanju. Tri godine kasnije je uhićen u Londonu zbog posjedovanja heroina. 

Pierce je za Playboy 2005. godine rekao kako je Christopher 'jako izgubljen'. 

*EXCLUSIVE* Christopher Brosnan is spotted on a stroll holding his Waitrose bag out shopping on the Portobello Road in London's Notting Hill.
Foto: JPXZ

- Šokantno, zapravo. Znam gdje je, no jako mu je teško - rekao je tada. 

- Mogu se jedino nadati da će se oporaviti. Svakoga u ovoj obitelji je 'testirao', ali nikoga više od samog sebe. Zna kako se izvući iz toga, ali ne želi - dodao je. Tada je napomenuo i kako je to sve bilo vrlo bolno za njega te da ga nije htio odgurnuti od sebe, no naprosto je to morao napraviti. 

