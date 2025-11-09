Znate li čiji je ovo sin? Nakon 20 godina pomirio se sa slavnim ocem: 'Divno ih je vidjeti skupa'

Slavni glumac Pierce Brosnan (72) pomirio se sa sinom Christopheru (52), 20 godina nakon što je otkrio da je prekinuo svu komunikaciju s njime zbog konzumacije droge. Kako navodi Mirror, glumac i njegov sin 'ulovljeni' su u srijedu navečer u Londonu kako odlaze s večere.

- Izgledali su sretno i opušteno dok su sjedili zajedno s drugim Pierceovim sinovima. Izgleda kao da su uspjeli sve svoje probleme ostavili iza sebe. Bilo je stvarno lijepo vidjeti ih zajedno - rekao je jedan prolaznik koji ih je vidio za Mirror.

Foto: Jennifer Bloc/DPA

Christopher je biološki sin Pierceove prve supruge, Cassandre Harris i njenog bivšeg supruga Dermota Harrisa. Kada je Dermot preminuo 1986. godine, Pierce je posvojio Christophera i njegovu sestru Charlotte. Slavni glumac i njegova prva supruga imaju i sina Seana. S Keely Shaye Brosnan, s kojom je i danas u braku, ima dva sina - Dylana i Parisa.

Christopher se godinama borio s ovisnošću o kokainu i heroinu. Završio je u zatvoru 1997. godine zbog vožnje pod utjecajem alkohola, i to nakon što je prethodne godine bio već novčano kažnjen zbog toga. Ovisnost mu je skoro presudila 2002. godine, pa je, nakon što se skoro predozirao, završio na odvikavanju. Tri godine kasnije je uhićen u Londonu zbog posjedovanja heroina.

Pierce je za Playboy 2005. godine rekao kako je Christopher 'jako izgubljen'.

Foto: JPXZ

- Šokantno, zapravo. Znam gdje je, no jako mu je teško - rekao je tada.

- Mogu se jedino nadati da će se oporaviti. Svakoga u ovoj obitelji je 'testirao', ali nikoga više od samog sebe. Zna kako se izvući iz toga, ali ne želi - dodao je. Tada je napomenuo i kako je to sve bilo vrlo bolno za njega te da ga nije htio odgurnuti od sebe, no naprosto je to morao napraviti.