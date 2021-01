MF Doom ro\u0111en je 1971. godine u Velikoj Britaniji, no jo\u0161 kao dijete preselio je u New York, grad koji je vidljivo obilje\u017eio njegovu glazbenu karijeru. Po\u010detkom 90-ih nastupao je pod pseudonimom\u00a0Zev Lov X, kao dio\u00a0K.M.D. trojca, no probio se i postao globalno poznat upravo kao MF Doom nekoliko godina kasnije.\u00a0

Na svojim nastupima i u javnom djelovanju uvijek je nosio metalnu masku, po uzoru na Marvelova zlikovca iz stripova, Doctora Dooma. Lika koji mu je i bio inspiracija za umjetni\u010dko ime.\u00a0

Vjerojatno najzna\u010dajniji potez Doomove karijere bila je suradnja s glazbenim producentom Madlibom i zajedni\u010dki album 'Madvillainy' iz 2004. godine. Rije\u010d je o jednom od najcjenjenijih rap albuma u povijesti \u017eanra, a dvojac je automatski prometnuo u legende underground hip hopa.

Od prerano preminulog glazbenika opra\u0161taju se brojni kolege, obo\u017eavatelji, a u dirljivoj objavi na njegovom profilu i supruga.

- Najboljem suprugu, ocu, u\u010ditelju partneru i prijatelju kojeg sam mogla po\u017eeljeti... Hvala za sve \u0161to si mi pokazao i \u010demu si me nau\u010dio kroz godine, za sve \u0161to si dao na\u0161oj obitelji. Moj svijet bez tebe vi\u0161e nikada ne\u0107e biti isti, a rije\u010di ne mogu izraziti koliko si mi zna\u010dio - stoji izme\u0111u ostalog u emotivnoj objavi njegove supruge Jasmine.\u00a0