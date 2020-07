Legendarni Stonesi su najavili reizdanje albuma iz 1973: Stižu i tri dosad neobjavljene pjesme...

<p>Legendarni The Rolling Stones fanovima su dali razlog za slavlje, otkrivši da će jedan od njihovih albuma doživjeti reizdanje. Riječ je o klasiku 'Goats Head Soup', objavljenom 1973., javlja <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/jul/09/rolling-stones-jimmy-page-led-zeppelin-lost-song-scarlet">The Guardian</a>.</p><p>Obožavatelji će imati priliku poslušati deset bonus pjesama, među kojima će se naći i tri dosad neobjavljene pjesme: 'Criss Cross', 'All The Rage' i 'Scarlet', na kojoj je gitaru odsvirao <strong>Jimmy Page </strong>(76). </p><p>Reizdanje albuma na rasporedu je 4. rujna, a bit će dostupno u više formata, uključujući četverostruko CD izdanje i box set. Box setovi će imati i 'Brussels Affair', live album od 15 pjesama snimljen 1973. za vrijeme koncerta u Belgiji.</p><p>Na izdanju će se naći klasici poput 'Tumbling Dice', 'Midnight Rambler' i 'Jumping Jack Flash'.</p><p>Uz navedena glazbena iznenađenja, dostupna će biti i knjiga od 100 stranica koja će sadržavati fotografije te eseje čiji su autori<strong> Ian McCann</strong>, <strong>Nick Kent</strong> i <strong>Daryl Easlea</strong>.</p><p>Inače, album 'Goats Head Soup' ostvario je ogroman uspjeh. Na izdanju se našla balada 'Angie', koja je po objavi sastavu osigurala najveći komercijalni uspjeh dotad.</p>