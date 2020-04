Jagger: 'Teška su vremena, ne znamo što će biti s turnejom...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Stonesi odgodili turneju zbog korone: 'Zdravlje je prioritet'

Mislio sam da će ta pjesma apokaliptičnog naslova odjeknuti u vremenima u kojima živimo, rekao je Mick Jagger (76), frontmen grupe za Apple Music, dodavši da je napisana još prošle godine, no da je dio teksta prilagodio aktualnoj situaciji.

- Keith Richards i ja smo dijelom izmijenili pjesmu - kazao je Jagger u povodu izlaska novog singla izdanog nakon višegodišnje pauze. Prvi je to originalni materijal slavne grupe nakon 'Doom and Gloom' i 'One more shot'.

'Living in a Ghost Town' je lamentiranje nad načinom života koji određuju ograničenja, a stihovi se odnose na one koji su prisiljeni i na izolaciju i na fizičku distancu širom svijeta.

- Život je bio tako lijep, a onda smo se svi zatvorili i izolirali - stoji u tekstu te se dodaje: 'Molim, neka sve bude brzo gotovo... Osjećam se poput duha, živim u gradu duhova'.

Prošli su tjedan članovi benda sudjelovali u humanitarnom koncertu čija su sredstva namijenjena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a organizirala ga je Lady Gaga (34). Izveli su svoj hit 'You can't always get what you want'.

Jagger je kazao da je dio nove pjesme završen u izolaciji, no pritom ističe da ipak ne postoji zamjena za vrijeme što ga članovi benda provode zajedno.

Dodao je da je teško kazati i procijeniti kad bi grupa mogla nastaviti svjetsku turneju, odgođenu zbog pandemije.

- Ne znamo što će biti s turnejom. Ne znamo ni kad je iduća nogometna utakmica. Ništa ne znamo - rekao je Jagger, izrazivši žaljenje zbog toga što su mnogi ljudi izgubili posao, ali ne zato što nisu bili uzorni radnici, već zbog drugih razloga.

- Mnogi su ostali bez posla, a za to sami nisu krivi. Okolnosti su izvan kontrole. Ne mogu reći da su radili loše, zeznuli stvar i da zbog toga više nemaju posao. Ljudi zbog takvih stvari sada imaju više briga. Ovo su teška vremena, no nekima je ipak teže - zaključio je.

