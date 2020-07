Legendarni voditelj 'Lijepom našom' dobio otkaz mailom

<p>Televizijski voditelj <strong>Branko Uvodić</strong> (66), dugogodišnje zaštitno lice HRT-a danas je na nimalo ugodan način, preko maila, saznao da više nije njihov djelatnik. <a href="https://www.tportal.hr/showtime/clanak/sok-s-prisavlja-televizijska-legenda-branko-uvodic-na-terenu-doznao-da-vise-ne-radi-na-hrt-u-20200723" target="_blank">Tportal.hr </a>piše kako mu je mail stigao iz kadrovske službe HRT-a u kojem stoji kako mu 25. srpnja prestaje ugovor o radu i to za vrijeme odrađivanja terena jer se nalazi na 54. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ksenija Urličić JE BIVŠA HRT-ova urednica</strong></p><p>Trenutačno mu je najveći problem to kako će se vratiti kući jer 26. srpnja više neće biti djelatnik HRT-a i ne smije putovati službenim vozilom kojim je otišao na teren.</p><p>Osim toga, uskraćeno mu je pravo odabira hoće li prije odlaska u mirovinu iskoristiti godišnji odmor. Umjesto toga će mu biti isplaćen novac. Tportal piše kako su pokušalo dobiti službeno očitovanje s HRT-a, no rekli su im kako nisu upoznati s time.</p><p>- Šteta bi bilo da projekt stane, a možda mogu biti lažno skroman ili lažno neskroman pa reći da on neće biti onakav kakav ja radim te vjerujem da ćemo naći optimalno rješenje i za kuću i za mene da taj, slobodno mogu reći, televizijski brend i dalje živi - rekao je Branko ranije za <a href="https://www.tportal.hr/showtime/clanak/branko-uvodic-otvorio-dusu-kako-sam-jandrokovicu-kuhao-cobanac-i-sto-ce-biti-s-lijepom-nasom-ako-odem-u-penziju-foto-20190120" target="_blank">tportal</a>. </p><p> </p><p>Prva emisija 'Lijepom našom' emitirala se 8. studenog 1994. na Prvom programu HTV-a u 20 sati iz Doma sportova u Zagrebu. Od tada je kod publike stekla kultni status i postala brend Hrvatske televizije.</p><p> </p><p> </p>