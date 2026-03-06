Legendarnog glazbenika je supruga spasila od poroka, s njom je i glazbeno surađivao

David Gilmour, za mnoge sinonim za gitaru i glas legendarnog benda Pink Floyd, jedan je od rijetkih glazbenika čiji je zvuk postao dio kolektivne svijesti. Njegovi melodični, emotivni solo dionice i prepoznatljiv vokal nisu samo oblikovali neke od najvećih albuma u povijesti rocka, već su stvorili i zvučnu kulisu za generacije slušatelja. Ipak, put od talentiranog mladića iz Cambridgea do globalne ikone bio je obilježen kreativnim trijumfima, gorkim sukobima i tihom, ali nepokolebljivom odlučnošću.

Rođen 6. ožujka 1946. u Cambridgeu, David Jon Gilmour odrastao je u akademskoj obitelji koja je poticala njegov interes za glazbu. Ključno prijateljstvo iz djetinjstva bilo je ono sa Sydom Barrettom, s kojim je dijelio školske klupe i prve glazbene korake. Dok je Barrett s Rogerom Watersom, Nickom Masonom i Richardom Wrightom osnivao Pink Floyd i vodio ga kroz psihodelične početke, Gilmour je kalio zanat u bendu Jokers Wild.

Foto: R4179 Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress

Međutim, Barrettovo mentalno zdravlje, narušeno teškom upotrebom droga, postajalo je sve veći problem. Bend je bio na rubu raspada, a nastupi su postajali nepredvidivi. Krajem 1967. godine, Nick Mason pozvao je Gilmoura da se pridruži kao peti član, isprva kao podrška Barrettu na pozornici. Plan je bio da Barrett ostane genijalni um iz sjene, poput Briana Wilsona u The Beach Boysima, dok bi Gilmour preuzeo gitarističke dužnosti uživo. Stvarnost je, međutim, bila drugačija. Već u ožujku 1968. postalo je jasno da suradnja s Barrettom više nije moguća te je on tiho napustio bend koji je stvorio. Gilmour je preuzeo ulogu glavnog gitarista i, uz Watersa, postao ključni vokal.

Ulaskom Gilmoura, zvuk Pink Floyda počeo se mijenjati. Psihodelija je postupno ustupala mjesto progresivnom, atmosferičnom rocku, a Gilmourova melodičnost savršeno je nadopunjavala Watersove sve mračnije konceptualne ideje. Ta kreativna sinergija dosegnula je vrhunac na albumima koji su definirali sedamdesete: "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" i "Animals". Dok je Waters bio idejni arhitekt i autor tekstova, Gilmour je bio zadužen za glazbenu dušu benda, stvarajući nezaboravne solaže na pjesmama poput "Time" i "Comfortably Numb".

The Infidel premiere - London | Foto: Anthony Devlin/Press Association/PIXSELL

Ipak, s golemim uspjehom rasle su i tenzije. Waters je preuzimao sve veću kontrolu, što je kulminiralo tijekom snimanja albuma "The Wall", kada je iz benda izbacio klavijaturista Richarda Wrighta. Na albumu "The Final Cut", koji se često smatra Watersovim solo projektom pod imenom Pink Floyd, Gilmourov doprinos bio je minimalan. Godine 1985. Waters je objavio da napušta bend, smatrajući ga "kreativno potrošenom silom", i pokrenuo sudsku tužbu kako bi spriječio Gilmoura i Masona da nastave koristiti ime Pink Floyd. Gilmour je tu bitku dobio, osiguravši opstanak benda pod svojim vodstvom.

Pod Gilmourovim vodstvom, Pink Floyd je izdao još dva uspješna albuma, "A Momentary Lapse of Reason" i "The Division Bell", popraćena masivnim svjetskim turnejama. No, privatni život donio mu je najveću promjenu. Godine 1994. oženio se književnicom Polly Samson, koja je postala njegova glavna lirska suradnica i kreativna partnerica. Njihov brak donio mu je stabilnost i spasio ga od poroka rock'n'roll života.

​- U jednom trenutku sam se prepustio, previše pića, previše kokaina. U mom životu to je prestalo onog trenutka kad smo Polly i ja započeli vezu - priznao je Gilmour u jednom intervjuu.

Nakon posljednjeg albuma Pink Floyda, "The Endless River", posvećenog preminulom Wrightu, Gilmour se u potpunosti posvetio solo karijeri, objavivši hvaljene albume "On an Island", "Rattle That Lock" i najnoviji "Luck and Strange". Na posljednjem albumu, prožetom temama starenja i smrtnosti, surađivao je s cijelom obitelji, a tekstove potpisuje supruga Polly.

Osim glazbe, Gilmour je poznat i po velikodušnoj filantropiji. Godine 2019. na aukciji je prodao 120 svojih gitara, uključujući legendarni "Black Strat", prikupivši 21,5 milijuna dolara za borbu protiv klimatskih promjena. Taj potez potvrdio je njegov status ne samo kao glazbenog velikana, već i kao čovjeka koji je svoj uspjeh iskoristio kako bi ostavio pozitivan trag u svijetu.

