Legendarnom Štimcu jako je drago što ga klinci još gledaju

Predstava “Korešpodencija” beogradskog Zvezdara teatra rasprodana je mjesecima, a danas je na rasporedu 42. Dana satire Fadila Hadžića. “Nositelji” ove hit predstave su Anica Dobra (55) i Slavko Štimac (57).

- Kazališta su nam puna, ljudi su gladni kulture. Veselim se dolasku u Zagreb, vidjeti prijatelje i obitelj, a imate i divnu kazališnu publiku - rekao nam je Štimac.

Slavka najviše pamte po ulogama u filmovima “Vuk samotnjak” i “Vlak u snijegu”.

- Ne obraćam pažnju na to jer, kad me prepoznaju, ponekad mi bude i neugodno. Ali drago mi je da me klinci i danas gledaju.

Inače, ravnatelj Kerempuha Roman Šušković-Stipanović nedavno je izjavio kako ne žele nogometnoj reprezentaciji oduzimati publiku jer smatraju da predstave i utakmice mogu zajedno.

Naime, na dan kad Hrvatska igra na SP-u u Rusiji, protiv Nigerije pa Argentine, predstava nema.

- Kampanju smo posvetili i nogometu. Takve smo plakate radili i nadamo se da će nam Nogometni savez to nekako vratiti - kaže Šušković-Stipanović.

