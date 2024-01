Lejla Filipović otkrila je tajnu sretnog braka s Tarikom: 'Treba razumijevanja i kompromisa...'

Voditelj Tarik Filipović (51) i njegova supruga Lejla nedavno su proslavili 16 godišnjicu braka, a bivša misica je za In Magazin otkrila koja je njihova tajna.

- Često me to pitaju i ja kažem da se puno faktora poklopilo, prije svega nas dvoje smo jako slični, imamo iste interese, isti odgoj. Naravno, ta ljubav je najbitnija koja s godinama mijenja oblik, i mislim da se u braku, kao i u svakoj vezi, kao i u prijateljstvu, kao i u obiteljskim odnosima, treba raditi, njegovati, zalijevati kao što se cvijeće zalijeva. Puno je tu rada, po meni je najbitnije poštovanja i razumijevanja i malo kompromisa, nećemo se lagati - rekla je Lejla.

Lejlin stariji sin Dino iz prvog braka napunio je 20 godina, a mlađi Armano 15. Lejla je otkrila da joj činjenica da tako brzo odrastaju teško pada.

Foto: Instagram

- Nemojte me to pitati, to mi je teško kako god, sad je već stariji, ima 20 godina, meni je to nevjerojatno. Naravno, doći će to vrijeme, i ne možemo ih imati stalno uz sebe. Suprug i ja neki dan se sjetili kako su jučer kao mali trčali u pidžamicama, pa poklončići pa igračke, a sada izlasci, društva, cure, i sve je to neki prirodan tok. Samo nek su sretni, zdravi, i ispunjeni, i neka u životu rade ono što ih veseli, a mi ćemo im biti podrška - otkrila je.

Također je podijelila kako održava fantastičnu liniju.

- Nisam nikad na dijeti, nisam gladna, ne podnosim biti gladna, ali sam umjerena, mislim da je umjerenost ključ u svemu - rekla je bivša miss.

Podsjetimo, par je godišnjicu proslavio u Dubaiju, a Lejla je podijelila fotografije na kojima pozira u uskoj crnoj haljini.