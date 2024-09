Jelena Perčin o odnosu s bivšim suprugom Momčilom: 'Djecu može viđati svaki drugi vikend’

Na papiru imamo da djecu viđa svaki drugi vikend, no to ne može uvijek biti baš tako. Ja sam žena od dogovora, svoju djecu može viđati kad god može i želi. To je za moju djecu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali samo je naša stvar, rekla je Jelena Perčin (43) u intervjuu za Večernji list. Glumica je progovorila je o odnosu s bivšim suprugom Momčilom Otaševićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Glumica Jelena Perčin u velikom intervjuu progovorila je o zlostavljanjima u filmskoj industriji u Hrvatskoj. Otkrila je ima li još uvijek tremu, zašto malo koristi društvene mreže i o svojoj glumačkoj karijeri. | Video: 24sata Video

Prošle godine glumački par šokirao je hrvatsku javnost viješću o razvodu nakon pet godina braka. Par se upoznao na snimanju serije 'Zora dubrovačka' 2013. godine, a zajedno imaju dvoje djece, Mašu i Jakšu.

Glumica Jelena Perčin danas slavi 42. rođendan | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U intervjuu glumica je otkrila kako je vijest u medijima objavljena godinu dana poslije službenog razvoda braka, a dodala je kako je djeci objasnila zašto su tata i mama krenuli svako svojim putem.

- Uvijek sam im objašnjavala da volim njihova tatu, ali da više nismo zaljubljeni. Naravno, takva se priča treba prilagoditi njihovu uzrastu. I, naravno, ta će se priča mijenjati kako oni budu sazrijevali, ali još su mali. Maša ima šest, a Jakša je dvije godine mlađi - ispričala je za Večernji list.

lavina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Glumici je ovo drugi brak. Jelena je prije Momčila Otaševića, bila tri godine u braku sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem. Vjenčali su se 2008. godine u Bazilici Srca Isusovog u Zagrebu, a u svibnju sljedeće godine dobili su kćerkicu Lotu.

Jelena i Kristijan razišli su se 2011. godine.