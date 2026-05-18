NAKON FINALA

Lelekice zapjevale 'Bangarangu' i čestitale Dari: Evo što su rekle

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: screenshot/HRT

Djevojke iz grupe Lelek oduševile reakcijom nakon finala Eurosonga, a sada su na Instagramu podijelile taj trenutak uz snažnu poruku pobjednici

Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., grupa Lelek, možda nisu kući donijele pobjednički trofej, no svojom su reakcijom nakon natjecanja osvojile srca publike. Umjesto tuge zbog osvojenog 15. mjesta, djevojke su na Instagramu podijelile video ispunjen čistom euforijom, slaveći pobjedu Bugarske i pokazavši pravo sportsko srce.

Snimka, koja je nastala u backstageu bečke dvorane netom nakon završetka finala, prikazuje članice grupe i njihov tim kako u euforiji trče hodnikom. U svojim prepoznatljivim crveno-bijelim scenskim kostimima, pjevaju i plešu na sav glas, a pjesma koju pjevaju nije njihova "Andromeda", već pobjednička "Bangaranga" bugarske predstavnice Dare.

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Video je popraćen duhovitim tekstom koji savršeno opisuje situaciju: "Vjerojatno ste tužni jer niste pobijedili", stoji na vrhu, dok na dnu piše: "Mi:", nakon čega slijedi prikaz njihova nesputanog slavlja. Ovom gestom djevojke su poslale snažnu poruku o zajedništvu i radosti sudjelovanja.

Svoju podršku pobjednici iskazale su i u opisu objave: "Ogromne čestitke Dari što je prvi put u povijesti dovela Euroviziju u Bugarsku. Uživaj u svom trenutku, kraljice! Šaljemo ti svu našu ljubav iz Hrvatske."

 *uz korištenje AI-ja
