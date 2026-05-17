Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?

Bugarska slavi svoju prvu pobjedu u povijesti Eurosonga. U napetoj završnici 70. izdanja natjecanja, održanog 16. svibnja u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, pjevačica Dara s pjesmom 'Bangaranga' osvojila je srca publike i žirija diljem Europe. Njezin trijumf označio je povijesni trenutak za zemlju koja je dugo čekala na eurovizijski tron, a 27-godišnju Darinu Yotovu, kako glasi njezino puno ime, vinuo je u zvjezdanu orbitu.

Rođena u Varni 9. rujna 1998. godine, Darina Nikolaeva Yotova od malih je nogu pokazivala jasnu glazbenu vokaciju. Formalno obrazovanje stekla je u Nacionalnoj školi za umjetnost 'Dobri Hristov', gdje se, pomalo iznenađujuće s obzirom na njezin današnji pop izričaj, specijalizirala za folklorno pjevanje. Ta tehnička podloga i kontrola glasa kasnije će postati njezin zaštitni znak. Put prema slavi započeo je 2015. godine, kada je sa samo sedamnaest godina sudjelovala u četvrtoj sezoni bugarskog 'X Factora'.

Iako je natjecanje završila na trećem mjestu, njezini energični nastupi i karizma osigurali su joj ugovor s velikom izdavačkom kućom Virginia Records. Ubrzo nakon toga, pod umjetničkim imenom Dara, izdaje svoj debitantski singl 'K'vo ne chu' koji je postao najgledaniji video spot u Bugarskoj te godine i radijski hit. Od tog trenutka, njezina karijera kreće uzlaznom putanjom, a hitovi poput 'Nedei' i 'Vse na men' učvršćuju njezin status zvijezde. Svoj utjecaj na novu generaciju glazbenika potvrdila je i kao mentorica u showu 'The Voice of Bulgaria', gdje su članovi njezina tima pobijedili čak dva puta.

Zvuk koji pomiče granice

Dara je postala prepoznatljivo lice koje je oblikovalo modernu bugarsku pop scenu svojim jedinstvenim glasom i dominantnom scenskom prisutnošću. Njezin zvuk, opisan kao pop s R&B utjecajima, odmiče se od tradicionalne čalge i približava se međunarodnim trendovima. Kroz suradnje s piscima i producentima iz SAD-a, Velike Britanije, Južne Koreje i Rumunjske, brzo je proširila svoj globalni doseg. Pjesme poput 'Thunder', 'Call Me' i 'Mr. Rover' tjednima su dominirale ljestvicama, a njezina glazba i spotovi prikupili su više od 80 milijuna slušanja i pregleda. Njezin najintimniji projekt do sada, album 'ADHDARA' iz 2025. godine, označio je prijelaz s poznate domaće pop umjetnice na onu s izraženim međunarodnim identitetom. Album je, kako je otkrila, nazvan po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran ADHD.

Foto: Jens Büttner/DPA

​- Taj album bio je o prihvaćanju svakog kontradiktornog dijela sebe: kaosa, osjetljivosti, vatre. Bilo je zastrašujuće i oslobađajuće u jednakoj mjeri - izjavila je Dara u jednom intervjuu.

Pobjednička pjesma 'Bangaranga' sažima Darinu umjetničku viziju. Riječ je o pop pjesmi s elektroničkim prizvukom, koju je skladala sama Dara u suradnji s iskusnim timom koji čine Anne Judith Wik, Cristian Tarcea i Dimitris Kontopoulos. Pjesma, u potpunosti na engleskom jeziku, prenosi osjećaj energije, kontroliranog kaosa i snažnog identiteta. Sama riječ 'bangaranga' potječe iz jamajčanskog slenga i označava galamu, metež i neku vrstu prekrasnog nereda. Dara je objasnila dublje, kulturološko značenje koje pjesma ima za nju.

Foto: Lisa Leutner

​- Kad razmišljam što ona za mene uistinu jest, na najdubljoj razini, stalno se vraćam na kukere - drevni bugarski ritual gdje se muškarci odijevaju u izvanredne kostime od zvona, krzna i životinjskih maski, i početkom godine prolaze kroz sela stvarajući najžešću moguću buku kako bi otjerali zle duhove. Ta energija je neodoljiva, gotovo zastrašujuća, a ipak je u potpunosti radosna, zajednička, živa. To je 'Bangaranga'. To je buka i vatra i ritam kao sila dobra - da otjera tamu i prodrma sobu natrag u život.

Povijesni trijumf za Bugarsku

Darina pobjeda u Beču nije samo osobni uspjeh, već i nacionalni trijumf od golemog značaja. Bugarska je na Eurosongu debitirala 2005. godine, a najbolji rezultat do sada bilo im je drugo mjesto Kristiana Kostova 2017. godine. Nakon nekoliko izostanaka s natjecanja, povratak na velika vrata okrunjen je prvom pobjedom u 70-godišnjoj povijesti festivala. Za Daru, ovaj uspjeh ima dimenziju koja nadilazi osvajanje staklenog mikrofona.

​- Pobjeda bi bila izvanredna, i natječem se da pobijedim, apsolutno. Ali ono što me pokreće jednako snažno jest ideja da Bugarska bude viđena. Stvarno viđena. Mi smo mala zemlja s ogromnom kulturnom dušom. Ako 'Bangaranga' može biti pjesma zbog koje će netko u Manchesteru, Madridu ili Berlinu uzeti mobitel i potražiti Bugarsku - njezinu glazbu, obalu, književnost, njezine ljude - onda sam već postigla nešto stvarno - poručila je pobjednica.

Njezin nastup, za čiju je scensku režiju bio zadužen Fredrik Rydman (poznat po radu na pobjedničkom nastupu Švedske 2015. i zapaženim nastupima Finske i Švicarske), očito je uspio prenijeti tu poruku cijeloj Europi.

Foto: Lisa Leutner

*Pomoću AI-ja