Lennonov ubojica: Ženi rekao dva mjeseca prije da će pucati

Medicinska djelatnica Gloria Hiroko Chapman (67), supruga Marka Chapmana (62), ubojice glazbene legende Johna Lennona, priznala je kako je znala da će njezin suprug ubiti Johna čak dva mjeseca prije same tragedije, piše Daily Mail.

- Kad sam čula da je u New Yorku došlo do pucnjave i da je Lennon ubijen, odmah sam znala da je moj Mark kriv za to - ispričala je ubojičina supruga za The Mirror. Dodala je da je Mark više puta planirao ubiti pjevača, a Gloria ga je od toga uspjela odgovoriti pa je vratio pištolj u ladicu.

- Nakon što ga je prvi put poželio ubiti, došao je doma sav preplašen. Rekao mi je da je odustao jer me previše voli - tvrdi Gloria.

Istaknula je da je naposljetku ubio nekadašnjeg člana Beatlesa kako bi njegovo ime postalo poznato u svijetu. Podsjetimo, pjevača je 8. prosinca 1980. ubio bivši obožavatelj Chapman s četiri metka u leđa, a naljutilo ga je što je Lennon govorio da su Beatlesi popularniji od Isusa. Vjerski fanatik osuđen je na zatvorsku kaznu u rasponu od 20 godina do doživotne kazne u američkom gradu Aldenu, a u više je navrata tražio da ga puste na slobodu.

Foto: Profimedia

Do 2016. vlasti je uputio devet zahtjeva za uvjetnu kaznu, ali je svaki odbijen. Ovaj mjesec ponovno ima pravo tražiti da ga puste na slobodu nakon 38 godina.

- Nije bitno koliko će moj Mark ostati u zatvoru, ja ću ga čekati - kaže gospođa Chapman. Dodala je kako joj vjera ne bi dopustila da napusti supruga. Par se vjenčao 18 mjeseci prije nego je Mark ubio glazbenu legendu. Sve godine supruga posjećuje u zatvoru, a zajedničko vrijeme koje mogu provesti u četiri oka ograničeno im je na 44 sata godišnje. To vrijeme provode u posebnoj prikolici za te prilike, koja se nalazi u krugu zatvora.

Foto: Mercury Press & Media

Engleska pjevačica Sandie Shaw (71) u dokumentarcu 'My Generation' iz 2017. koji govori o šezdesetim godinama tvrdi da bi Lennon još uvijek bio živ da mu je ona supruga.

- Ja sam bolja od njegove supruge, umjetnice Yoko. Voljela sam Johna i mislim da se trebao oženiti sa mnom. Da je to učinio, danas bi bio živ, zaštitila bih ga i primila metak za njega - rekla je Shaw.

VIDI OVO! Uz ovih pet trikova riješite se celulite brzo i bezbolno.