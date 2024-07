Lenny Kravitz nastupio je u Puli

Koncert je započeo taktovima rock himne "Are You Gonna Go My Way?", a u Pulu je ovaj šezdesetogodišnji američki rock glazbenik stigao u okviru aktualne europske turneje "Blue Electric Light", te privukao veliki broj fanova iz regije koji su ga zadnji put imali prilike vidjeti u jesen 2019. godine, u ljubljanskim Stožicama u sklopu turneje "Raise Vibration".

Lenny Kravitz jedan je od najistaknutijih rock glazbenika našeg doba. Ovaj pisac, producent i multi-instrumentalist osvojio je četiri uzastopne Grammy nagrade, a ujedno i postavio rekord za najviše pobjeda kategoriji "Najbolja muška rock vokalna izvedba".

Poznat je po hitovima kao što su Let Love Rule, Mr. Cab Driver, Be, Mama Said, It Ain't Over 'til It's Over, Believe, Stand By My Woman, American Woman, If You Can't Say No, Fly Away, I Belong To You. Izdao je dvanaest studijskih albuma koji su se prodali u gotovo 40 milijuna primjeraka širom svijeta.

Osim toga objavio je i jedan kompilacijski album najvećih hitova, četiri kompilacijska albuma u box setovima, dva produžena nastupa, 62 singla i osam video albuma, uključujući tri live albuma.