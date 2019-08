Leon Lučev: Rekao je da će nas pobiti ako nastavimo snimati...

Posebni potprogram tvrđave Barone 'S čim se bave šibenska dica?' prikazao je publici dva filma glumca Leona Lučeva (49) - u filmu 'Teret' igra glavnu ulogu, dok je u 'Malo se sjećam tog dana' preuzeo redateljsku palicu.

- Dugo sam imao potrebu snimiti film, bio mi je u glavi, ali bio sam nesiguran. Postojala je dilema trebam li se na taj način artikulirati. Odabrao sam ekipu s kojom ću raditi, a znao sam da u filmu želim puno naturščika jer sam radio meni blisku i intimnu priču. Čak sam snimao u svojoj kući, moja bivša partnerica bila je scenograf, a glume moja djeca i rodbina. Otpočetka sam surađivao s Orianom Kunčić (48) i velika joj hvala - rekao je za Šibenik.in.

Lučev je priznao da mu je prikazivanje u rodnom Šibeniku bilo najteže jer je na domaćem terenu.

- Što više gledam film, to se više mislim zašto sam to radio. Iz koje potrebe? Da iskomuniciram koliko ne komuniciram? Da iskomuniciram bol koju osjećam ili da ja shvatim što je bilo tog dana kojega se ne sjećam. Ne znam. Gledajući scenarij, tema je život i smrt koji su paralelne pojave. Je li to pitanje rata koji čovjek prođe pa se stvori neki motor koji pokreće. Ne znam. Sam sebi odgovaram kroz film pa tako i vama - dodao je.

Kada je riječ o filmovima koji otvaraju pitanje istine, Lučev se uvijek vraća na film 'Svjedoci' iz 2003., koji je obradio temu obitelji Zec.

- Bilo je važno da nakon rata svi počiste svoje dvorište, bar umjetnički. Neki to nisu napravili ni dan danas, a mi smo to s 'Teretom' radili i prije dvije godine u Srbiji, imao sam osjećaj da smo kao diverzanti zbog način na koji smo radili i što se sve događalo. Umjetnost je jedina koja se bavi takvim temama uz novinarstvo. Novinari su ti koji su trenutačno otvorili aferu s ministrom Kuščevićem (44) koji bi, da se mene pita, trebao biti u zatvoru, a ne samo smijenjen. Kad je 'Teret' izašao u Srbiji, razapeli su film, a nisu ga ni pogledali. Prije nekoliko dana sam pročitao kritiku iz koje je jasno da autor nije pogledao film - istaknuo je glumac.

Dodao je da je prije desetak godina bilo lakše snimati takve filmove nego danas, kada je atmosfera oštrija nego ikad.

- 'Teret' smo u Beogradu snimali pod prijetnjom ubojstvom. Čovjek mi je prišao s pištoljem i doslovno rekao da će nas pobiti ako ne stanemo snimati. Nastavili smo. Ponekad se mislim kako smo iz rata izašli prije 20 godina, a gore mi je nego kad sam bio tamo - zaključio je Lučev.

