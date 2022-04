Leonarda Lončar o moždanom udaru: 'Kći je bila uz mene, a sada sam na terapiji tabletama'

Možda smo bili privilegirani. Ljudi obično pri posvajanju traže male bebe. Mi jesmo dobili dvije male bebe, ali kasnije sam htjela i malo starije dijete. Onda su mi rekli da imaju blizance koje nitko nije htio. To je bilo fascinantno, oni su već poznavali jedan drugoga, otvoreno i sa suzama u očima govorila je dizajnerica Leonarda Lončar (52) o posvajanju svoje djece.

Leonarda je u braku s bivšim nogometašem Zvonimirom Bobanom (53) posvojila četvero djece. Prvo dijete, Mariju, par je posvojio krajem devedesetih, a 2003. godine obitelji je stigao Gabrijel. Kasnije su posvojili blizance, Martu i Rafaela, a 2009. godine bivši supružnici su postali biološki roditelji djevojčice Ruže.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Hvala Bogu da smo bili to što jesmo pa je sve skupa bilo lakše. Možda smo bili privilegirani. Ljudi obično pri posvajanju traže male bebe. Mi jesmo dobili dvije male bebe, ali kasnije sam htjela i malo starije dijete. Onda su mi rekli da imaju blizance koje nitko nije htio. To je bilo fascinantno, oni su već poznavali jedan drugoga - rekla je Leonarda u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma'.

- Kada sam došla u dom, ostavila sam torbu u sobi, moj sin ispraznio ju je ne znajući da je moja. Počela sam se šaliti s njim, a onda mi je djelatnica doma rekla da mu pogledam sestru. Kada sam je ugledala, rekla sam joj da je moja bubamara. To je bila ljubav na prvi pogled. I sa sinom i s mojom kćeri - rekla je Lončar, voditeljici Barbari Kolar.

- To je bila apsolutno recipročna ljubav, a i dandanas je tako. Ne treba gledati da su to nečija djeca... Sve su to božja djeca, tako ja na to gledam. Oni su moj poklon od gore. To mislim jer vjerujem u Boga - dodaje.

Leonarda se dotaknula i vlastitih zdravstvenih problema. Prošle godine je pretrpjela moždani udar od kojeg se još uvijek oporavlja.

- Bila sam u malo stresnijem stanju, nisam očekivala to. Moja kći je bila uz mene, otišla sam u bolnicu. Trenutno sam na terapiji tabletama, ali s obzirom na moje godine, menopauzu u kojoj jesam i stres koji se nakupljao, to je vjerojatno sve vuklo jedno s drugim - zaključila je.

Najčitaniji članci