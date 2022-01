Leonardo DiCaprio (47) suočava se s negativnim reakcijama javnosti nakon što je viđen kako se opušta na jahti vrijednoj 110 milijuna dolara.

Glumac, koji je ujedno i veleposlanik Ujedinjenih naroda za klimatske promjene, aktivan je u isticanju ekoloških problema, a sudeći po fotografijama, sam se baš i ne pridržava onoga što propovijeda.

- Ovdje je UN-ov veleposlanik za klimatske promjene Leonardo DiCaprio na superjahti od 315 stopa, vrijednoj 110 milijuna funti, zajedno s heliodrom i šest paluba koje izbacuju onoliko koliko vaš prosječan automobil napravi u godini preplovivši samo 7 milja. Sjetite se toga dok gledate njegov film o klimatskoj katastrofi. - napisao je britanski aktivist Darren Grimes (28) u svojoj objavi na Twitteru.

Kaže da čuva prirodu, ali očito se nije spreman odreći luksuza jer je njegovo krstarenje na luksuznoj jahti koja pripada švicarskom farmaceutskom milijarderu, Ernestu Bertarelliju, ispalo suprotno njegovim stavovima.

- Pa to mi popravlja stvar, očito klimatske promjene nisu problem i ne postoje i ne trebamo ništa poduzeti po tom pitanju jer je ambasador klimatskih promjena na luksuznoj jahti, očito je sada znanost razotkrivena - pisalo je u jednom komentaru.

- Dakle... Klimatske promjene nisu stvarne? - komentirao je drugi.

Jahta pod imenom 'Vava II' ima čak i heliodrom na najvišoj od svojih šest paluba, a jednom malo dužom plovidbom proizvodi onoliko ugljika koliko prosječan automobil emitira za godinu dana. Vava II također proizvodi 238 kg ugljikovog dioksida po milji, što bi prosječnom automobilu trebalo dva mjeseca, piše The News.

Njegov najnoviji projekt Netflixov film 'Don't Look Up' zalaže za potrebu rješavanja najhitnije prijetnje s kojom se suočava cijela naša vrsta te je pozvao sve fanove da učine nešto po tom pitanju, a on već danima uživa s mlađahnom djevojkom, manekenkom Camilom Morrone (24), i obitelji na mega jahti nedaleko od popularnog otoka Saint Barts.