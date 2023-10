Leonarda Lončar: 'Zvonimira i dalje zovem mužem, a on mene ženom. Zajedno smo 33 godine'

Zvonimir Boban(54) i Leonarda Lončar (53) razveli su se prije dvije godine. Leonarda je sada u InMagazinu otkrila da se i danas nazivaju mužem i ženom te je pričala o djeci.

- Blaga sam kao majka i puno, puno pričam. Ja bih sve objasnila i pojasnila i onda od njih tražim rezultate. Povjere mi se, no poštujem njihovu intimu. S mojim mužem sam u divnim odnosima. Što se tiče djece, to smo sve uklopili u jako lijepu obiteljsku situaciju. I on mene i dalje zove ženom pa 33 godine smo zajedno - ispričala je modna dizajnerica.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Leonarda je u braku s bivšim nogometašem posvojila četvero djece. Prvo dijete, Mariju, par je posvojio krajem devedesetih, a 2003. godine obitelji je stigao Gabrijel. Kasnije su posvojili blizance, Martu i Rafaela, a 2009. godine bivši supružnici su postali biološki roditelji djevojčice Ruže.

Foto: Niviere David/ABACA/PIXSELL

Par se razišao početkom svibnja 2021. godine, a Leonarda je ranije izjavila kako se u Zagrebu, u kojem živi nakon rastave, vratila prvoj ljubavi - modi.