Leov desert osvojio žiri: 'Ja sam dijabetičar pa ne smijem sve pojesti, ali uvijek malo probam'

Leo Jurešić mora paziti na unos šećera, no to ga nije spriječilo da obori očekivanja žirija i donese im najljepši desert koji su do sada vidjeli u MasterChefu, a i okusi su bili potpuno pogođeni. Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović stoga su mu odlučili dodijeliti prednost za sljedeći izazov.

Kutija iznenađenja koja je bila pun pogodak za Lea sadržavala je - čokoladu, naranču, liker, lješnjake, šumsko voće, mlijeko, mljevene bademe, kokosovo brašno, šećer u prahu, puding od vanilije, borovnice, slatko vrhnje, brašno, škrobno brašno, želatina, prašak za pecivo, šećer cimet, krem sir i džem od jagode.

- Ne smijem sve pojesti, ali uvijek malo probam, moram probati. Kao dijabetičar mogu probati sve što napravim, ne u nekim velikim količinama. Možda zato što ne smijem jesti volim raditi slatko. Tako nadomještam to što ne smijem jesti - objasnio je Leo.

Foto: Nova TV

Kad je vidio što skriva kutija, Marko Kolak već se vidio u stres testu, jer je smatrao da je jako slab s izradom deserta. No neki kandidati bili su oduševljeni. Među njima je i Matea Alduk:

- Gledam te namirnice i imam više ideja i teško mi je odlučiti. Imam teški kao su glavi.

Žiri je od natjecatelja tražio da u 80 minuta pripreme desert dostojan MasterChef kuhinje i top 13 kandidata.

- Slatki ciklus je, za one koji nisu dobri sa slatkim kao ja, jedno minsko polje. Treba kroz njega koračati sa što manje koraka i izvući se kako god znaš i umiješ - rekao je Luka Marin. Ipak, bio je opušten u ovom izazovu, jer je znao da većina kandidata nema preveliko znanje o slasticama. Među njima je Anita Vuković, koja kaže da ne kuha slastice često i da pri tom ne koristi vagu.

Foto: Nova TV

Žiri je otkrio koji je bio njihov prvi desert u životu. Stjepan se pohvalio čupavcima koje je radio kad je imao 14 godina, Melkior rižom na mlijeku, a Damir finom slatkom ''salamom''.

- Kod slastičarstva si trebaš postaviti cilj, ići komponentu po komponentu, ne šarati previše i voditi računa o tome što se peče, što se kuha, a što hladi. Treba biti dobro fokusiran - rekla je Maja Šabić koja bi jednoga dana voljela imati svoju slastičarnicu.

Ivica Višić odlučio je pripremiti toru od palačinki, s naglaskom na dobar plejting i okuse.

Foto: Nova TV

Budući da su se tijekom izrade jela previše međusobno savjetovali o tome što se kako priprema kad je o slasticama riječ, žiri je kandidate upozoravao na to da ovo nije timski izazov i da si previše pomažu. Leo je imao smjesu u šokeru, ali svaki čas je netko otvarao uređaj, pa su Leo i Maja dežurali pokraj njega kako se vrata šokera ne bi prečesto otvarala.

Kad im je završilo vrijeme pripreme, Damir je primijetio da su im radne jedinice previše neuredne s obzirom na to da su imali na raspolaganju mnogo vremena.

- Probat ćemo one deserte za koje smatramo da imaju potencijala, kao i one koji bi mogli biti pri dnu, koji nisu toliko očarali - rekao im je Stjepan.

Prvo su prozvali Mateju kojoj su do sada kutije iznenađenja bile veoma uspješne, a ona im je donijela svoj kolač u kojem je glavnu ulogu igrala naranča.

Foto: Nova TV

- Definitivno ponosno stojim ispred svog jela. Sve što sam zamislila sam odradila, zadovoljna sam sa sobom - rekla je ona.

Prozvan je i Marko koji je svoj desert dovršio s kremom u sifonu, a kad je jelo prezentirao žiriju, Melkior mu je rekao:

- Marko, mogu ti reći da si se ti u to ufurao. I kad su probali jelo, dali su mu pohvale.

- Možda sam ovo novi ja, slastičar - komentirao je Marko kratko.

Foto: Nova TV

Nikola je također jelo dovršio pred žirijem sa žlicom u kojoj je bio coulis, i onda nije znao što bi s njom. Pripremio je rekonstrukciju Pavlove torte koja se svidjela chefovima. Ivičina torta od palačinki nije se svidjela žiriju.

- Kao da se malo dijete igralo po tanjuru. Možeš nam servirati puno bolje tanjure, mi to znamo, samo je pitanje znaš li ti to? - rekao mu je Stjepan.

Lora je donijela torticu koja joj nije dobro ispala, a i sama je primijetila da se u njoj previše osjeti sol. ''Htjela sam nestati'', rekla je ona kad je shvatila kakav je desert donijela žiriju.

Nju su zajedno s Ivicom i Lukom Piasevolijem prozvali u skupini najlošijih jela ''Grozan je osjećaj biti među najgorima'', kaže Lora. Na kraju su od žirija čuli da se Lora izvukla za dlaku, a Ivica ide direktno u stres test.

- Daj sve od sebe, ovim mladim ljudima budi inspiracija - rekao je Damir Ivici nakon što mu je priopćio da mu je ovoga puta jelo bilo najgore od svih 13 kandidata. No, ostaje mu opcija, ako bude najbolji u sljedećem izazovu, ipak neće morati u stres test.

Foto: Nova TV

Najbolje su desert pripremili Leo, Nikola i Maja Šabić. Tanjur koji je žiri izdvojio kao najbolji od sva ova tri bio je Leov i time je on dobio prednost u sljedećem izazovu.

- Ugledajte se na Lea i Maju, kakvi bi deserti trebali biti i kakve deserte tražimo - poručio im je za kraj Damir.

Foto: Nova TV

