Lepa Brena možda ne bi uspjela da ova pjevačica nije odustala

Producent i glazbenik Saša Popović stvarao je hitove Lepe Brene na vrhuncu njene karijere u 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća. Bez Popovića ne bi bilo ni Brene, a bend Slatki greh pratio je pjevačicu tijekom njene najslavnije faze.

Prije nego je došla Brena, bend se zvao 'Lira šou', a specifičan splet okolnosti doveo je do toga da Brena krene pjevati sa Slatkim grehom i ostvari karijeru. Naime, kada je Popović sa svojim orkestrom nastupao u hotelu „Galeb“ u Brčkom, 1980. godine upoznao je mladu pjevačicu Fahretu Jahić, danas poznatiju kao Lepu Brenu. Brena je suradnju s Popovićem započela nakon što se prethodna pjevačica odlučila povući iz benda što je otvorilo prostor da Brena ostvari svoje prve korake prema dugogodišnjoj karijeri.

U prvoj originalnoj postavi grupe Saše Popovića pjevala je Spasa Mečanin, pjevačica koju je zamijenila Lepa Brena. O Spasi se jako malo zna, osim da je bila prva Popovićeva 'skandal-dama'.

- Saša Popović je smislio jahanje, harmoniku na leđima, sjedenje u krilu. Prije Brene, to sjedenje u krilu radila je jedna Spasa, ona je bila njihova prva skandal – dama, hvatala je goste - ispričao je jednom prilikom Milutin Popović Zahar.

- On je uvijek imao originalne ideje koje smo zajedno provodili u djelo. Ja sam šivala suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, puno smo se zezali. Svi u bendu su me gledali kao sestru - rekla je svojedobno Spasa.

Bila je na korak do velikog uspjeha, a onda je ostala trudna i izgubila bebu što ju je nagnalo da se povuče iz benda.

- Breni je bilo suđeno. Meni se dogodilo zlo na sceni. Moje dijete je umrlo i rodila se zvijezda, Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno. Zato mi je suprug zabranio pjevanje. Ležala sam mjesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadiju, mjesecima se nisam mogla oporaviti. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila ‘Lira šou' - rekla je svojedobno Spasa i dodala kako to nikad neće preboljeti.

Spasa se prisjetila i prvog susreta s Brenom.

- Bila je punašna, ali i simpatična. Pitala me je li moguće da konobari smjeste stol za nju i njeno društvo blizu pozornice. Kad je vidjela kako sam ja stala na scenu, prokomentirala je: 'A tek kad ja tako stanem!' - prisjetila se Spasa, piše Express.

Saša Popović jednom je prilikom rekao kako im je Spasa priredila pravi problem kada se povukla jer su morali otkazati sve svirke. Nisu joj mogli pronaći adekvatnu zamjenu.

- Tražili smo pomoć od koncertnih agencija u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, ali nitko nije imao ni približnu Spasi. U Bosni su mi rekli: ‘Ima jedna Bosanka, pjeva neke igranke, rock pjevačica, trese - ispričao je svojedobno Saša Popović.

- Bila je senzibilna, vrlo erotična, seksepilna, što ja nisam bila. Nekako sam uvijek imala odbojnost da sa 20 i nešto godina naglašavam erotičnost jer sam već bila prenaglašena. Za svoje godine sam, na neki način, bila drska. Kad smo došli u hotel i ugledao me direktor onako krupniju, puniju i divlju, rekao je Saši: ‘Gospodine Popoviću, mislim da je ova djevojka pravi promašaj. Nama se više svidjela Spasa. Vratite nju.’ Sale je stao u moju obranu: ‘Pa vidjet ćete, Brena je tek došla, nema ni sedam dana da je s nama. Neviđeni je potencijal. Samo nam dajte priliku.’ Nisam bila kao Spasa, niti njegov tip - prisjetila se jednom prilikom Brena svojih početaka s bendom. Ostalo je povijest.