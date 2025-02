Brena o teškom trenutku: 'Treći koncert u Areni i dalje me boli! Baš me dirnula Rozgina poruka'

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji, Lepa Brena, priznaje kako i dalje nije procesuirala treći koncert u zagrebačkoj Areni na kojoj je zadobila ozljedu nakon pada snimatelja na nju. Nakon pada, primijetila je da joj noga počinje oticati pa je težinu prebacila na zdravu nogu pa je dodala da su je spasile i štikle jer da je bila bosa ne bih mogla stajati i pjevati.

- Pitala sam samo kako je snimatelj. Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dijete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: 'Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu' - rekla je Brena za Story.

S koncerta u Areni Zagreb otišla je u bolnicu na pretrage, a tamo su joj liječnici rekli da je potrebna operacija gležnja.

- Operirana sam rano ujutro. Kad su me dovezli u operacijsku salu, bilo mi je strašno hladno. Tresla sam se kao da su me stavili u hladnjak jer nitko od nas nije spavao ni jeo cijeli dan. No mislim da smo kao tim pobijedili. Nisam osoba koja misli samo na sebe. Sretna sam što nitko nije izgubio razum u tom trenutku i što smo brzo reagirali i reorganizirali koncert - rekla je.

Tijekom oporavka, pjevačica je dva puta dnevno išla na fizioterapije, vježbala je i u vodi pa krenula na aktivnije treninge. No, priznaje da treći zagrebački koncert i dalje je 'boli'.

- Sin mi je nekoliko puta puštao snimku tog trenutka, ali još nisam procesuirala taj događaj. Ostala mi je neka unutarnja bol koju moram ili isplakati ili o tome puno pričati kako bih to izbacila iz sebe. Uvijek se pitam zašto moj život ide tako, pun uspona i padova. Zašto su moji padovi toliko bolni? Često se obraćam svemiru, energiji, Bogu tražeći odgovore. Zašto moj put mora biti toliko težak? Zamolit ću univerzum da mi olakša malo put jer mi je već dosta bolova. S druge strane, sreća je što mi publika daje nevjerojatnu snagu i moć - emotivno je izjavila.

Nakon ozljede, Breni su se javile brojne kolege i kolegice. No, dirnula ju je poruka pjevačice Jelene Rozge.

- Napisala mi je: 'Ljube moja, da što prije staneš na svoje lijepe noge i da nam plešeš. Voli te tvoja Jelena' - otkrila je Brena.

Vlasnica hitova 'Mile voli disko', 'Pazi kome zavidiš', 'Boliš i ne prolaziš' te 'Janoš' vraća se u zagrebačku Arenu 21., 22. pa i 23. ožujka. Prije toga, zapjevat će 8. ožujka u Sloveniji.

Iako je poznata kao jedna od najprepoznatljivijih simbola nekadašnje Jugoslavije, pjevačica misli kako bi lakše hodala estradom da je rođena kao muškarac.

- Često mislim da bi mi bilo lakše da sam muškarac. Ako me svemir sada čuje, vjerujem da ću u nekoj sljedećoj reinkarnaciji biti muško. Da se neću ovoliko mučiti! Nije da ne bi bilo dobro... Ali znate što mislim? Dan žena mi zaista puno znači zato što su žene tada izborile pravo glasa diljem svijeta - rekla je Brena uoči slovenskog koncerta pa dodala:

- Kada se sjetim kako su živjele naše bake i kako je izgledao život žena u posljednjih stotinu godina, vidim koliko su često bile nepravedno potisnute. Žena je osnova svake obitelji, koja je osnovna društva, ali ne smijemo zaboraviti da su sve ljude na svijetu rodile upravo žene. Naravno, smatram da su žene privilegirane zbog te uloge, ali isto tako vjerujem da bez muškaraca i njihove snage i podrške ne bismo mogle sve ovo iznijeti same. Mi smo kompatibilni, ali žene ipak nose veći teret.