Otac joj je estradni moćnik, dao joj je stan, a ona se bavi ručnim radom: 'Ima sve, ali je skromna'

Otac joj je Saša Popović, kreativni direktor 'Granda' i jedan od najvećih moćnika na estradi, dok joj je majka pjevačica Suzana Jovanović. Aleksandra Popović tako potječe iz imućne obitelji, ali ona se, kao kći popularnih roditelja, odlučila za nesvakidašnji posao.

Napustila je dva fakulteta kako bi se mogla baviti onime što joj je draže pa je tako završila tečaj za manikuru. U međuvremenu je otkrila još jednu strast, počela se baviti ručnom izradom nakita.

Pokazala je na svom Instagram profilu kako izgleda proces nastanka nakita. Nije poznato koliko Aleksandra zarađuje od tog i je li joj to primarni izvor novca. Poznato je da joj je otac poklonio stan u kompleksu na Bežanijskoj kosi te jedan lokal.

Beograd: Poznati na promociji albuma Suzane Jovanović | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Svojevremeno je Popović za kći pričao da ona ima svoj pravac.

- Nju ne zanima posao u ‘Grandu’. U drugim je vodama, a sin je tonac u ‘Grandu’. Kad završi fakultet, vidjet ćemo - rekao je.

Majka Suzana za svoju je kćer rekla da je skromna djevojka.

- Ona je skromna. Rekla nam je: ‘Nemojte mi slučajno praviti neku zabavu i organizirati mi rođendan javno, ja to ne želim’. Mi poštujemo njene želje i mislimo da je pravi korak učinila ka svijetu odraslih, Jako je skromna, ne traži ništa… Dijete je poznatih roditelja i može sve, ali ništa ne traži. Stvarno sam ponosna, i svaki dan kažem da sam blagoslovljena što imam takvu djecu, takav je i sin, a takva je i ona - ispričala je jednom prilikom pjevačica.

- Suzana je u kući sa mnom. Kćeri i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mjesta i osigurali smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Budući da sam umirovljenik, da me netko obilazi pod stare dane, a i da mi budemo blizu njih, dat će Bog i da unuci dođu. Opremili smo im stanove, to im je najljepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - ispričao je Popović.

Foto: Antonio Ahel