Lepa Brena otkrila dijetu koja je zaslužna za njene vitke noge

Prošle su godine otkako je pjevačica Lepa Brena (59) krenula u 'borbu' protiv kilograma. No, i dalje se o tome priča, jer mnoge zanima kako je uspjela dotjerati liniju.

Pjevačica je za šest mjeseci 'skinula' 17 kilograma. Poznata je po vitkim i dugim nogama, a kako je sve to postigla, otkrila je u jednom od svojih intervjua za srpski Blic. Rekla je kako je zaista nemoguće držati dijetu šest mjeseci, ali naposljetku je uspjela.

Ono što ju je pokrenulo da smršavi, bio je komentar jednog konobara s početka njezine karijere, koji joj je rekao: 'Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono, došla trafostanica'.

Takav ju je komentar povrijedio, ali i motivirao na promjenu. Kako je krenula i shvatila da se nešto događa s njenim tijelom, danas 59-godišnja pjevačica, odlučila je tijelo dovesti u savršeno stanje.

- Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne kuhalo do besvijesti da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala im je ukratko svoj plan prehrane.

Brena brine o svom izgledu. Nije se ni zapustila za vrijeme izolacije. Tako bi kod kuće uživala odjevena u elegantne hlače, majicu i cipele na petu, a nije izostavljala niti frizuru. Kosu sređuje svakodnevno.

