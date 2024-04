Lepa Brena otkrila koliko novca je najviše zaradila u jednom danu: 'Malo ću i smanjiti iznos'

Početkom prosinca, Lepa Brena će nastupiti u zagrebačkoj Areni. Pjevačica je do sada rasprodala tri koncerta, a četvrti je na rasporedu za 10. prosinca. Brena je nedavno gostovala u emisiji 'Ami G Show'. Tamo je odgovorila na 'škakljiva' pitanja, a progovorila je o svojoj zaradi i braku.

Brena je s voditeljem Ognjenom Amidžićem zaigrala igru u kojoj je odgovorila na nekoliko pitanja. Na pitanje koje je najneobičnije mjesto gdje je vodila ljubav, pjevačica je rekla:

- U autu.

Brena se zatim nasmijala te prekrila lice rukama. Odgovorila je i na pitanje koliko je najviše novca zaradila u jednom danu.

- Ja ću malo i smanjiti iznos. 150.000 eura - rekla je, a voditelj se čudio.

Pitao ju je i od čega je zaradila taj iznos.

- Prodaš kuću pa zaradiš puta deset. Ili auto - rekla mu je kratko.

Brena uživa i u skladnom braku s Bobom Živojinovićem, a osvrnula se i na tajnu njihovog braka.

- Mislim da su to individualne stvari, ljudi odluče mogu li ili ne mogu biti zajedno. Mislim da je brak institucija koja se treba i mora njegovati - rekla je.

Otkrila je i jesu li ona i Boba imali krize u braku.

- Normalno je to. Mislim da je to sasvim normalno da se doživljavaju usponi i padovi, ali morate da gledate prioritete. Ne vjerujem da će svaka nova ljubav biti nešto što je trajno. Ali moram da naglasim, ako ne postoji rješenje, bolje dobar razlaz nego loš brak. Mi smo prošli te dječje bubice puno ranije. On je bio ostvaren profesionalno, poslije tenisa je nastavio baviti se različitim poslovima. Boba voli život, voli obitelj, a ja sam osoba koja voli pratiti nekoga i koja voli imati čvrsto rame pored sebe. Imamo poseban odnos, i zaista ga njegujemo - rekla je između ostalog.