Let 3 i Repetitor nastupit će na Derivat Festivalu u Zadru...

Bendovi Let3 i Repetitor predvodit će lineup prvog izdanja Derivat festivala, u produkciji Teatra VeRRdi, 19. srpnja u Zadru, na lokaciji parkirališta bivše vojarne u ulici Stjepana Radića. Lokacija koja se posljednjih nekoliko godina pokazala odličnom zbog zelenila i blizine centra grada poslužit će kao kulisa festivalu s brojnim popratnim sadržajima.

- Ovo nije samo glazbeni event, nego sajmište kultura kojim predstavljamo i izdavaštvo, manufakture pa i gastronomije uz druženje te snažan i profiliran glazbeni sadržaj s Let 3 i Repetitorom kao hedlajnerima. A kad govorimo o hedlajnerima, ako su Žižek i Peterson debata stoljeća, onda je ovo milenijski sonični udar. Dobro nam došli - kažu organizatori Nenad Pepić i Juraj Aras.

Foto: Promo

Količina energije koju isporučuje bend Repetitor i količina znoja koju izgube za vrijeme svoga nastupa je ogromna, ali upravo ta posvećenost donijela im je renome sjajnog live benda. Bend je nastao 2005. godine u Beogradu. Prvi značajniji uspjeh u Hrvatskoj je pobjeda na Art&Camp music festivalu u Puli 2007. glasovima žirija i publike. Debi album 'Sve što vidim je prvi put' snimili su 2008. u Puli, a u sljedećim godinama odsvirat će mnogobrojne koncerte pronoseći svoj zvučni zid kao osobni potpis koji nastaje odličnom međuigrom svih članova. Album 'Dobrodošli na okean' iz 2012. ih je potvrdio kao jak rock'n'roll bend koji inspiraciju nalazi u post-punku, heavy rocku i noiseu, te mnogočemu između ovih koordinata.

Foto: Promo

Njihovi koncerti su praznik dobrog zvuka koji ih je odveo naviše europskih turneja, čak do Moskve i Kine. Treći album 'Gde ćeš' izlazi 2016. godine i malo je remek djelo koje će ostaviti dubok trag u regionalnoj glazbi. Od tada grupa je odsvirala dio turneje s Arcade Fire, sve značajnije, veće imanje festivale: Sziget, Exit, Eurosonic, Pohoda, Europavox, Rock For People, Loftas, Stereoleto, INmusic, Waves Vienna, Botanique, TAM TAM... Live nastupi Repetitora već su i prerasli pojam rock koncerta. To više nisu koncerti već slavlje mladosti i pozitivne energije, okupljališta ljudi na kojima se slavi ideja jedne generacije.

Foto: Promo

Derivat je glazbeni i društveni događaj festivalskog karaktera, jasno profilirane estetike i društveno odgovornog djelovanja koji promiče druženje, altruizam, pacifizam i razmjenu dobara, stvarnih, intelektualnih i kulturnih. Cilj mu je integracija još uvijek zapuštenog prostora bivše vojarne u javni život grada uz afirmaciju projekta Grada Zadra koji već godinama radi na otvaranju Centra za mlade u zgradi pored koje se odvija program Derivata. Tehnički postav uključuje ograđeni park s igralištem, s pozornicom i popratnim sadržajima. Uz pozornicu na kojoj će se odvijati glazbeni program bit će tu i sve popularnija inačica Banka na rivi, započetog kao Banak na dvoru, gdje će se naći manji štandovi raznih sadržaja, od craft piva, fanzina, rukotvorina i hrane do promotivnih štandova organizacija koje djeluju na hrvatskoj nezavisnoj sceni, sve pod imenom – Banak na Derivatu.

Foto: Promo

Zadar kao jedan od većih gradova, nema niti jedan festival rock glazbe niti elektronske glazbe u najširem poimanju ovih žanrova, a organizatori poručuju - zajedno učinimo promjenu! Festival organizira Teatro VeRRdi, a projekt podržavaju Ministarstvo kulture RH, Grad Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra, Zadarska županija i sponzori. Ulaznice u pretprodaji za sada se mogu kupiti samo na Entriu po cijeni od 80 kn.

Tema: Muzika