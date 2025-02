Let 3 o novoj pjesmi za 24sata: 'Dok ne snimamo hitove, jedan drugog držimo za jaja'

Točno u ovo vrijeme prije dvije godine cijela je država pjevala njihov hit “Mama ŠČ!”, s kojim su se na Dori probili na prvo mjesto i odletjeli u Liverpool, gdje su branili boje naše domovine na Euroviziji. Završili su na 13. mjestu. Lani su u ovo vrijeme pokušali “reprizirati” uspjeh pa su za pozornicu na Dori “dovukli” Severinu Vučković (52) u svrhu promocije “Baba Roge”. Pjesme. I evo, opet je veljača, samo je godina 2025. Prva u zadnje tri kad se Let 3 odlučio odmoriti od nastupa na hrvatskom izboru pjesme za pjesmu Europe.

No pjesmu su opet za isto vrijeme u godini napravili, izbacili i počastili obožavatelje. Nova stvar zove se “Cikica”. Legendarni Mrle, osnivač i basist Leta 3, preuzeo je inicijativu objašnjavanja tko ili što je Cikica i kome je posvećena.

- Cikica je bila moja prva ljubav, bila je draga i topla, malo tvrda, meni tako meka. Kornjača koja je obilježila dio mog djetinjstva, ali nije, nažalost, preživjela zimski san. Umjesto da se zakopa u zemlju, ja sam joj pripremio kutiju s lišćem, misleći da će joj biti toplo i sigurno. No sudbina je htjela drukčije. Ta me priča prati cijeli život, a ova pjesma je moj način da joj odam počast - da Cikica i dalje živi kroz glazbu, u svom ritmu, sporo, ali vječno. No ova pjesma nije samo o njoj nego i o ženama. Jer žene, baš kao i Cikica, često nose teret koji ne bi trebale nositi same. Ova pjesma je posvećena svim ženama - da ih se oslobodi od besmislenog ponavljanja kućanskih poslova, od peglanja i pranja, kako bi imale više vremena za ljubav, za život. Moramo im pomagati, mi muškarci, ali i tehnologija, umjetna inteligencija - sve po ideji transhumanizma. I, naravno, kao društvo moramo se izboriti da žene za svoje poslove budu plaćene jednako kao muškarci. Jer ako stvarno želimo napredak, to je prvo što moramo riješiti - objasnio je Damir Martinović (63) značenje novoga možebitnog hita.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

“Cikica” je ujedno i najava novog albuma koji bi Riječani trebali izbaciti krajem godine. I opet iznenađenje, rokeri album najavljuju obavijen nježnošću i romantikom.

- Ljubav je uvijek u deficitu, ali je istovremeno i jedino što može probiti sav taj smog, smijeh i suze koji nas okružuju. Mi smo u fazi zaljubljenosti u sve - u sebe, u vas, u ovo što radimo. Možda smo došli do trenutka kad smo shvatili da je ljubav naš najveći skandal i da je vrijeme da je dignemo na pozornicu. Album je poput ljubavnog pisma - možeš ga pisati godinama, a možeš ga i poslati čim napišeš prvu rečenicu. Mi volimo razvući užitak. Tako da će pjesme izlaziti postupno, ali sve će one činiti jednu zaokruženu priču. Na kraju će sve završiti u nekom obliku albuma, a mi ćemo ga dostaviti na najneočekivaniji mogući način. Nakon ‘Cikice’ sljedeći videosingl ide u svibnju, treći video u rujnu i onda cijeli album u listopadu - ispričao nam je glazbenik.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

Prošlih mjeseci su se “zakapijali” u glazbenom studiju, novi materijali su se “kuhali”. Odnosno, najobičniji dan u studiju izgleda im tako da dođu, ne snimaju, popiju kavu, pričaju gluposti, onda nešto snime, pa se smiju i ponove snimanje.

- To traje satima dok ne skužimo da smo gladni, pa onda idemo jesti. Nakon toga snimimo ono što smo trebali još ujutro. Kad ne snimamo, onda jedan drugog držimo za jaja - osebujan je Mrle u odgovorima.

Zadnji put napravili su višetjedni show u javnosti 2015. promovirajući album “Angela Merkel sere”. I zaista je to bio show kakvog se ne bi posramile elitne svjetske produkcije. Glazbenici su se pojavljivali na javnim mjestima kamo bi dogurali golemi zlaćani spomenik političarke koja, doslovno, vrši nuždu nad glavama publike. Umjetnički rad dijelio je ime s albumom.

- Angela nas je naučila da kip može govoriti glasnije od pjesme, a da govno može biti umjetnost. Sada smo u fazi osmišljavanja sljedeće velike geste - neće biti kopija Angele, ali bit će nešto što nitko ne očekuje. Možda će biti životinja, možda će biti politička ikona, možda ćemo samo baciti bombon na pod i gledati reakciju - najavljuje umjetnik čije umijeće “šokiranja” ili barem skretanja pozornosti na ono što rade uspješno ne jenjava već desetljećima, odnosno 38 godina koliko bend postoji. Nosili su brnjice preko usta, pjevali s ovčjim krznom preko ramena, mlatarali spolovilima. I po mišljenju jednog dijela javnosti sav taj pankerski performans nije otišao dalje od razine provokacije, no društveno-političke kritike Leta 3 kroz glazbu čiju kvalitetu potvrđuju konstantno krcati nastupi u većem dijelu Hrvatske, a i u zemljama susjedstva, više gotovo nitko ne može dovesti u pitanje. Pa ljudi su svojim nastupom i “Mamom ŠČ!” uspjeli zaintrigirati cijelu Europu i premda pjesma nije pobijedila, nastup, karizma benda i cijeli “buzz” koji se stvorio oko njih - definitivno jest.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

- Uvijek je zanimljivo vidjeti što se događa na Dori. Ima tu svega, od genijalnih stvari do potpunih misterija. Iako ne pratim Doru, volim kad je sve pomaknuto i neočekivano, tako da nas uvijek nešto iznenadi - zaključuje Mrle u kratkom razgovoru za Cafe. Pa nek’ se narod zabaviti gledajući Doru dok iščekuje novi album Leta 3.