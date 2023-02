Let 3 pao na kladionicama, evo tko je Armenka koja ih je stigla: Još nije ni predstavila pjesmu

Let 3 je po prvi put nakon pobjede na Dori zabilježio pad na eurovizijskim kladionicama.

Riječka grupa u nedjelju se popela na 14. mjesto, a u ponedjeljak su pali na 15. mjesto na koje su se popeli nakon pobjede na Dori.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Riječke rokere prestigla je armenska predstavnica Brunette koja još nije službeno predstavila svoju pjesmu.

Foto: Instagram

Pjevačica pravog imena Elen Yeremyan ima tek 18 godina. Pjeva otkako je imala samo četiri godine, a samostalno piše i tekstove za svoje pjesme.

- Veoma sam sretna što mogu podijeliti vijest s vama. Samo kreiram glazbu i ovoga puta podijelit ću je s europskom publikom - napisala je na društvenim mrežama mlada pjevačica.

Foto: Instagram

Prvo mjesto trenutačno drži Ukrajina, druga je Švedska, a treća Norveška s pjesmom Queen of Kings.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na let 3 i 'Mamu ŠČ' reagirao je i ukrajinski glazbenik Roman Spivak. Pohvalio je scenski nastup grupe, a otkrio je i značenje pjesme.

- Mama u ovoj pjesmi predstavlja Rusiju. 'ŠČ' znači i: 'Rusi, bježite iz Ukrajine' - rekao je, a zatim objasnio da ga je traktor u pjesmi podsjetio na trenutke kada su građani Ukrajine krali ruske tenkove traktorom.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osvrnuo se i na 'Lenjina' koji se pojavio na sceni tijekom nastupa Let 3.

- Ovo je tako direktno. Govori o tome kako ljudi smatraju herojem one koji su zapravo zločinci. Lenjin je tijekom ovog nastupa obučen u svećeničku odoru, a on se borio protiv crkve. Htio ju je uništiti. On sada leži u mauzoleju, a ljudi ga štuju. Postoje prekrasne reference u ovoj pjesmi i genijalno je osmišljeno. Mogao bih satima analizirati sve - rekao je Roman.

