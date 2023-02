Ukrajinac zasvirao 'Mamu ŠČ', a otkrio i njeno značenje: Oni žele reći Rusima da bježe iz Ukrajine

Hvala vam dragi Hrvati na ovoj pjesmi. Puna je značenja. Mogao bih dva sata pričati o svemu, rekao je glazbenik Roman Spivak koji dolazi iz Ukrajine na svome YouTube kanalu.

Roman je reagirao na pjesmu Leta 3 'Mama ŠČ' te objasnio značenje pjesme.

- Mama u ovoj pjesmi predstavlja Rusiju. 'ŠČ' znači i: 'Rusi, bježite iz Ukrajine' - rekao je, a zatim objasnio da ga je traktor u pjesmi podsjetio na trenutke kada su građani Ukrajine krali ruske tenkove traktorom.

- 'Mama ljubila morona' govori o ruskim vođama Staljinu, Lenjinu, a sada o Putinu - rekao je, a zatim se osvrnuo na scenski nastup Leta 3:

- Nastup je vrlo kontradiktoran, poput Rusije. Govore jedno, a rade drugo. Scenski nastup je napravljen vrlo pametno, vrlo je suptilan i ovo je pametan humor.

Osvrnuo se i na 'Lenjina' koji se pojavio na sceni tijekom nastupa Let 3.

- Ovo je tako direktno. Govori o tome kako ljudi smatraju herojem one koji su zapravo zločinci. Lenjin je tijekom ovog nastupa obučen u svećeničku odoru, a on se borio protiv crkve. Htio ju je uništiti. On sada leži u mauzoleju, a ljudi ga štuju. Postoje prekrasne reference u ovoj pjesmi i genijalno je osmišljeno. Mogao bih satima analizirati sve - rekao je Roman.

- Oduševljen sam pjesmom. Pjevao bih i plesao s njima i to sa zadovoljstvom - zaključio je na kraju videa, a zatim na trubi zasvirao 'Mamu ŠČ'.

