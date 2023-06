Lewis Capaldi otkazao nastupe nakon što je ostao bez glasa zbog Touretteovog sindroma

Škotski pjevač Lewis Capaldi obratio se javnosti nakon što je na koncertu ostao bez glasa što je posljedica Touretteove bolesti.

Pjevač se oglasio na društvenim mrežama kako bi objavio da neće ići na turneju 'u doglednoj budućnosti' jer je očito da treba puno više vremena da dovede svoje mentalno i fizičko zdravlje.

Capaldi je već uzeo tri tjedna odmora prije nastupa na na Pyramid Stageu, ali je priznao da to nije bilo dovoljno i da se 'još uvijek uči prilagoditi utjecaju Tourettea'.

- Stvarno se ispričavam. Ne mogu vjerovati da svi pjevate i zvučite poput mene. Svirat ćemo još dvije pjesme - rekao je Lewis nakon što je usred nastupa ostao bez glasa.

Nakon tog, pjevač je otkazao 24 nastupa.

- Pozdrav svima. Prije svega hvala Glastonburyju što me je primio, što ste pjevali kad sam to trebao i za sve nevjerojatne poruke nakon toga. To mi stvarno znači. Činjenica da ovo vjerojatno neće biti iznenađenje ne olakšava pisanje, no jako mi je žao što vam moram reći da ću uzeti pauzu od turneje u doglednoj budućnosti. Istina je da se još uvijek učim prilagoditi utjecaju moje Touretteove bolesti i u subotu je postalo očito da trebam provesti mnogo više vremena da dovedem svoje mentalno i tjelesno zdravlje u red, tako da mogu nastaviti raditi sve što volim još dugo vremena - napisao je Capaldi.

- Nevjerojatno mi je žao svima koji su planirali doći na nastup prije kraja godine, ali moram se osjećati dobro kako bih nastupio na standardu koji svi zaslužujete. Svirati za tebe svaku večer je sve o čemu sam ikada sanjao pa je ovo bila najteža odluka u mom životu. Vratit ću se čim budem mogao. Sva moja ljubav uvijek, Lewis'.

Lewis je imao 24 zakazana datuma za svoju turneju Broken by Desire to Be Heavenly Sent, koja je završila u Belfastu na Boucher Road Playing Fields 3. rujna

Veliku podršku pjevač je dobio od obožavatelja.

'Ostani jak i nastavi se boriti, nevjerojatan si', 'Baš nevjerojatno, imaš ovo, samo nastavi biti ti' - bili su neki od komentara.

Inače, Lewis je otvoreno govorio o svojoj borbi s Tourettovom bolesti - stanjem koje uzrokuje da osoba proizvodi neželjene zvukove i pokrete koji se nazivaju tikovi.

- Obično počinje u djetinjstvu, ali tikovi i drugi simptomi obično se poprave nakon nekoliko godina, a ponekad i potpuno nestanu. Ne postoji lijek za Touretteov sindrom, ali liječenje može pomoći u kontroliranju simptoma. Osobe s Touretteovim sindromom također mogu imati opsesivno kompulzivni poremećaj (OCD), poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD) ili poteškoće s učenjem - stoji na stranicama britanskog National Health Servicea.