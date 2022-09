Pjevač Capaldi ima Touretteov sindrom: Rame mi trza, ne želim da ljudi misle da se drogiram

Dijagnosticiran mi je Touretteov sindrom. Želio sam razgovarati o tome jer nisam želio da ljudi pomisle da uzimam kokain ili tako nešto, otkrio je britanski pjevač Lewis Capaldi (25). Laknulo mu je što se ne radi o degenerativnoj bolesti.

- Rame mi se trza kad sam uzbuđen, sretan, nervozan ili pod stresom. To je nešto s čime živim. Nije tako loše kao što izgleda - rekao je Capaldi za The Sun. Dodao je da još ne zna puno o svome stanju.

Otkrio je i što je dobio kako bi svoje stanje mogao kontrolirati.

- Dobio sam botoks u rame kako bih spriječio njegovo pomicanje, ali stalno učim nove načine kako se nositi s tim. Nekih je dana bolnije od drugih, ponekad je prilično neugodno, ali valjda je to to - ispričao je te dodao da to nije nešto s čime se redovito nosi.

Touretteov sindrom je stanje koje uzrokuje da osoba proizvodi neželjene zvukove i pokrete koji se nazivaju tikovi

- Obično počinje u djetinjstvu, ali tikovi i drugi simptomi obično se poprave nakon nekoliko godina, a ponekad i potpuno nestanu. Ne postoji lijek za Touretteov sindrom, ali liječenje može pomoći u kontroliranju simptoma. Osobe s Touretteovim sindromom također mogu imati opsesivno kompulzivni poremećaj (OCD), poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD) ili poteškoće s učenjem - stoji na stranicama britanskog National Health Servicea.

