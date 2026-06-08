Lewis Hamilton nahvalio Kim Kardashian, ali fanovi Formule 1 zamjerili su joj jednu stvar...

Mjesecima se šuška da između Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona postoji nešto više od prijateljstva. Zajednički izlasci, putovanja i fotografije redovito su punili naslovnice, no ni reality zvijezda ni vozač Ferrarija dosad nisu službeno potvrdili nagađanja o romansi. Nakon utrke u Monaku Hamilton se ipak osvrnuo na Kim.

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Nakon što je završio na drugom mjestu, Hamilton nije skrivao koliko mu znači Kimina podrška. Pozornim gledateljima nije promaknuo ni poljubac koji je prije preuzimanja trofeja uputio prema Kardashian.

- Nevjerojatno je što je došla ovog vikenda i što imam tu podršku. Divno je imati dobre ljude oko sebe, ljude koji te podržavaju, a ona to čini za mene svaki dan - rekao je novinarima.

Foto: HOCH ZWEI/DPA

Ipak, vikend u Monaku za Kim nije prošao samo u znaku navijanja za Hamiltona. Reality zvijezda neočekivano se našla u središtu rasprave među ljubiteljima Formule 1 nakon susreta s Martinom Bundleom, iskusnim reporterom Sky Sportsa. Tijekom tradicionalne šetnje po startnoj rešetki, Brundle je ugledao Kim i njezinu sestru Khloe te im prišao s mikrofonom.

- Kim, Martin Brundle, Sky F1, kako ste danas? - upitao je Brundle slavne sestre. Kim mu je kratko mahnula, a Brundle je pokušao nastaviti razgovor.

- Ljudi obično kratko porazgovaraju s nama - rekao je, a Kim i Khloe ubrzo su sa svojom pratnjom nastavile dalje.

- Kim i Khloe danas ne razgovaraju. Navodno, možda kasnije - zaključio je reporter.

Kratka scena ubrzo je završila na društvenim mrežama i izazvala podijeljene reakcije među obožavateljima Formule 1. Dok su jedni smatrali da je Kardashian trebala zastati i odgovoriti na nekoliko pitanja, drugi su stali u njezinu obranu.

'Nitko nije veći od sporta! Ona također predstavlja jednog od velikana. Nije teško reći nekoliko riječi o svom prvom dojmu cijelom F1 svijetu', 'Kim Kardashian nije toliko važna da ne bi razgovarala s Martinom Bundleom. Potpuni nedostatak stila', 'Bila je vrlo nepristojna što ga nije ni pozdravila', samo su neki od komentara.

Drugi dio obožavatelja smatrao je da je riječ o nesporazumu te da je Kim trebalo unaprijed upoznati s tradicijama koje prate utrke Formule 1.

- Iznenađen sam što Lewis nije unaprijed upozorio Kim Kardashian na pravila ponašanja u pit laneu i na intervjue s Martinom Bundleom - komentirali su neki.

Foto: Manuele Mangiarotti

Iako ne postoje službene smjernice za poznate goste na startnoj rešetki, među pratiteljima Formule 1 dobro je poznato da su Brundleovi razgovori sa slavnim uzvanicima postali dio tradicije. Zato ne čudi što je upravo susret s Kim Kardashian izazvao toliko reakcija. Nije, doduše, prva kojoj se to dogodilo. Prije nje sličnu je pozornost privukla i Cara Delevingne, koja je 2023. godine tijekom također odbila stati pred Brundleov mikrofon.

- Ne želi razgovarati? Ali svi moraju razgovarati na startnoj rešetki, takav je sada dogovor - rekao je tad reporter njezinoj pratnji.