Influencerica Leyla Hajrović (31) godinama je na glasu kao jedna od ponajbolje odjevenih žena u Hrvatskoj, a mlada poduzetnica na društvenim mrežama često pratiteljima pokazuje sav luksuz u kojemu uživa.

Naime, mnogi bi pozavidjeli samo na njenoj kolekciji krpica iz ormara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inače supruga nogometaša Izeta Hajrovića (29), nedavno je objavila kako za nju kupovina skupocjenih torbica nije bacanje novca već životna investicija.

Ona je kao i mnogi drugi poznati, ljubiteljica planetarno popularne Birkinice brenda Hermes.

U najnovijoj objavi na njezinom Instagramu Leyla pozira u jednostavnoj crnoj kombinaciji.

Fanovi su u komentarima pisali da ih podsjeća na ženu mačku.

Leyla je i ovaj put na sebe nabacala skupocjene komade što pokazuje jakna modne kuće Prada za koju je izdvojila oko 10.000 kuna, Balenciaga naočale od 3000 kuna i Chanel naušnice za još nekoliko tisuća.

Baš kao i ona, i njezin suprug nogometaš veliki je ljubitelj brendirane odjeće, stoga često usklade outfite.

Zbog njihovog stila, pratitelji su ih prozvali 'bosanskohercegovačkim Beckhamovima'.

Leyla se na Instagramu nedavno pohvalila još jednom novom Birkinicom, a u opis je napisala 'kako joj se torbica uklapa bojom uz njezinu novu sofu'.

Cijena ovih torbica može biti od 25 od 250 tisuća dolara, a sve ovisi o koži, veličini, boji i dijamantima.

Poznata influencerica već je nekoliko puta izjavila kako često hoda po gradu bez šminke i skupih krpica.

- Vjerojatno me ne biste prepoznali da me vidite dok šetam Cvjetnim trgom u trenirci i bez šminke. Mislim da su mediji malo preuveličali našu ljubav prema sređivanju i modi. Naravno da ću se dotjerati kad idem na neki event ili snimanje, ali većinu sam vremena obično odjevena. Nije ni da Izet sat vremena prije treninga razmišlja koju će kombinaciju taj dan odabrati. Volimo modu i lijepe stvari, ali nije to opsesija. Kupujemo i odjeću high street brendova i ne mora sve biti markirano - rekla je zajedno sa suprugom Izetom za Story 2018. godine.