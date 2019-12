Leyla o prinovi: 'Lošija sam jer s 30 godina još nemam djece?'

Supruga Dinamovog nogometaša Izeta Hajrovića (28), Leyla, u nedjelju navečer proslavila je 30. rođendan. Na proslavi su se pojavili Leylini najbliži prijatelji i obitelj, a zabavu nisu mogli propustiti ni srpska influencerica Zorana Jovanović (29), ali ni Izet. Na Instagramu su je pratitelji pitali kako je proslavila.

- Najbolji rođendan u mom životu jer smo svi zdravi i mogla sam ga proslaviti uz roditelje, muža i najbliže - napisala je Leyla.

Osim o pitanjima kako je proslavila rođendan, odgovorila je na još neka od pitanja njezinih pratitelja na Instagramu. Između ostalih, jedno od pitanja bilo je zašto ona i Izet nemaju djece, čime Leyla nije bila sretna. S obzirom na to da su ona i Izet u braku pet godina, njezini su pratitelji postali znatiželjni oko prinove.

- Rođena sam u Švicarskoj i tamo sam bila do svoje 24. godine. Poslije sam živjela u Turskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i nigdje mi nitko nije postavio to pitanje. Ovo pitanje postoji samo na Balkanu i smatram da je jako nekulturno i ružno to nekoga pitati. Zamislite da netko možda ne može imati djecu, a vi konstantno postavljate to pitanje. Hvala Bogu, nemam takav problem, ali imam 30 godina, u braku sam više od pet godina, nemam dijete, i što sad? Jesam li zbog toga lošija ili nenormalna? Mislim da svatko ima pravo odlučiti što će i kada će. Do tada, neka to bude naša, a ne vaša briga - odgovorila je Leyla.

Osim takvih pitanja, Leylu razbjesne i pitanja o vjeri.

- Opet jedno pitanje koje postoji samo na Balkanu. Zbog čega je važno tko je koje vjere? Ja sam čovjek i vjerujem u dobre ljude. Sve se vraća u životu. Jako je žalosno da se doda komentar 'nemam ništa protiv ijedne vjere' - napisala je.

Leyla inače svakodnevno objavljuje fotografije na svom profilu društvene mreže, a u međuvremenu je postala influencerica s 25 tisuća pratitelja na Instagramu. Uz to je velika ljubiteljica mode te voli provjerene modne komade poput torbica s natpisom Hermesa i Luisa Vuittona. Sada je otkrila kako odjeću koju ne koristi daje u humanitarne svrhe.

- Izet i ja godinama doniramo i šaljemo odjeću ljudima kojima je potrebno. O humanitarnim akcijama da ne pričam. Samo što mi to ne eksponiramo na Instagramu, ne znači da mi to ne radimo. Takve stvari radiš za sebe, a ne za Instagram.

