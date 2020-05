Leyla priča četiri jezika: Otkrila kako komunicira s Hajrovićem

Supruga nogometaša Dinama Izeta Hajrovića (28), Leyla Hajrović (30), podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako se tijekom samoizolacije posvetila kućanskim poslovima, a u kuhanju, kaže, posebno uživa.

Foto: Pixsell

Porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, međutim, rodila se i odrasla u Švicarskoj. Danas živi u Zagrebu, a s obzirom na to da priča nekoliko jezika, pratitelje je zanimalo na kojem jeziku komunicira s Izetom, a na kojem razmišlja.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Leyla je otkrila kako s Izetom komunicira na njemačkom jeziku, ali kako se u Švicarskoj jezik znatno razlikuje od standardnog njemačkog jezika. Nijemci, kaže, ne razumiju najbolje 'švicarski jezik'.

- Nije mi teško pričati nekoliko jezika, ali i dalje se malu mučim s našom gramatikom. Za osobu koja je rođena u Švicarskoj, smatram da mi je gramatika ok' - rekla je.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Neki fanovi pitali su ju i kakav joj je osjećaj kada joj netko priđe i zatraži zajedničko fotografiranje.

- Nije mi čudno. Više volim kada mi priđu nego kada mi šalju poruke da su me vidjeli, ali ih je bilo sram pitati. Svi smo ljudi - odgovorila je Leyla.

Foto: Pixsell

Iako se njeno ime često veže uz Izeta i njegovu karijeru, Leyla je za kratko vrijeme postala prepoznatljiva u svijetu influencera. Aktivna je na društvenim mrežama, ali tek rijetki znaju za njenu humanu stranu.

- Kao dijete sam naučila da treba dijeliti i pomoći ljudima. Otkako znam za sebe, roditelji i ja pomažemo drugima. Izet i ja smo to uvijek radili, samo privato, nismo javno govorili o tome. Kad smo pomogli Pedijatrijskoj klinici u Travniku, o toj se akciji pisalo u medijima. Nisam netko tko o tome voli pričati na društvenim mrežama, niti sam ih koristila da bih to isticala, ali sam shvatila da time mogu utjecati na djevojke i mlađu populaciju. Nije uvijek u pitanju novac, to može biti bilo koja pomoć druge vrste - rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: