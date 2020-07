Lice anđela, a mozak vraga: 4 kraljice droge na tronu svijeta

Narkokarteli nisu rezervirani samo za muškarce, što dokazuje primjer žena koje su često i okrutnije od svojih kolega...

<p>Prema procjenama policije i sigurnosnih službi, broj žena u narkokartelima narastao je u posljednje tri godine za oko 400 posto, a dobar dio njih naslijedio je svoje ubijene muževe na njihovim mjestima u kriminalnim organizacijama. Žene nisu samo na visokim položajima nego često obavljaju i prljave poslove.</p><h3>1. Griselda Blanco - Crna udovica</h3><p>Sve što muškarac radi, žena može bolje - jer su strastvenije, jedna je od izjava ove Kolumbijke koja se popela na čelo jednog mafijaškog kartela sredinom 1980-ih, kad je Miamijom vladala tzv. kokainska groznica. Kriminalu je Griselda Blanco bila sklona još od rane dobvi - već s 11 godina je otela jedno dijete, a put ju je odveu u SAD gdje je postala organizatorica mreže koja je kokain dopremala iz Kolumcije te ga raspačavala po Americi. Zbog toga je, osim nadimka Crna udovica, dobila i onaj "kuma kokaina".</p><p>U svoje je zlatno doba Griselda zarađivala i po osam milijuna dolara na mjesec, a do kultnog statusa je došla zahvaljujući svojoj bezobzirnosti u poslovima. Pretpostavlja se kako je odgovorna za preko 200 ubojstava, a policija ju je uhitila tek 1985. Nakon 10 godina provedenih u američkim zatvorima, deportirana je u Kolumbiju. Umrla je 2012., u uličnoj pucnjavi u gradu Medelina.</p><h3>2. Angie Sanclemente Valencia</h3><p>Također Kolumbijka, Angie je javnosti postala poznata kad je pobjedila na jednom od tamošnjih izbora za Miss. Radila je kao fotomodel za donje rublje. No, titula missice joj je oduzeta dva dana nakon osvajanja krune, jer je otkriveno da je protivno pravilima natjecanja - udana te je to zatajila.</p><p>No, brak joj također nije išao, pa je završila u vezi vođom jednog meksičkog kartela pod nadimkom Čudovište. On ju je učio i uveo u posao, a kad su prekinuli, odlučila je pokrenuti vlastiti posao s drogom. To joj je išlo jako dobro, pa je bez problema dopremala drogu iz Argentine u Englesku preko modela koji su radili u njenoj manekenskoj agenciji, a koja je bila samo paravan za "mule".</p><p>Ipak, sreća joj je na kraju okrenula leđa te je jedna od manekenki otkrivena s drogom, ona ju je otkucala, pa je Angie završila u zatvoru u Argentini. Nakon tri godine provedene tamo, deportirana je natrag u Kolumbiju.</p><h3>3. Anel Violeta Noriega Rios</h3><p>Anel Violeta Noriega Rios, poznatija među svojim sunarodnjacima kao Kraljica zločina ili Lijepa, već je godinama na listi najtraženijih zločinki Sjeverne i Srednje Amerike, a u Los Angelesu je uhićena sasvim slučajno, u iznajmljenom stanu latinskoameričke četvrti El Monte. Riosova je bila šef "ispostave" narkokartela "La Familia" u SAD-u, te je bila zadužena za organizaciju i nadzor prodaje metamfetamina, marihuane i kokaina na području cijelih SAD-a.</p><h3>4. Sandra Avila Beltran</h3><p>Ona je bila jedna od prvih žena koja se probila u mutne vode narkobiznisa, a svojim je radom zaslužila nadimak "Kraljica Pacifika". Ona je bila veza između dva ozloglašena kartela - meksičkog Sinaola te kolumbijskog Norte del Valle te je to odrađivala diplomatski, ali i odlučno.</p><p>Koliko je bila vođena svojim ciljem govori i činjenica da se udala dva puta, a u oba slučaja muževi su joj bili korumpirani policijski službenici koje je zavela novcem i moći posla sa drogama. Ali, oba su supruga završila na isti način – smrću po nerazjašnjenim okolnostima. Kada je 2002. godine njezin sin otet, obratila se policiji što je otvorilo istragu koja je dovela do njezinog uhićenja pet godina kasnije, piše Kult.</p>